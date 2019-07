Reinhardshagen feiert 1:0 und Bertelmann

+ © Hofmeister Energisch: Dominik Munk von der SG Reinhardshagen (grünes Dress) stört Deisels Dominik Geschonke. © Hofmeister

Weil beide Mannschaften erstmals nach über 13 Jahren sich wieder in einem Pflichtspiel gegenüberstanden, wollten sie es scheinbar voll auskosten. Denn im Pokalduell der SG Reinhardshagen gegen den TSV Deisel ging es in die Verlängerung nach torlosen 90 Spielminuten. Am Ende der 120 Minuten hieß dann der glückliche Sieger SG Reinhardshagen mit 1:0.