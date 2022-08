Reinhardshagen feiert 4:2-Erfolg

Fraahs-Elf besiegt Türkgücü Kassel in Unterzahl

+ © Ralf Heere Packender Zweikampf: Sören Schuldes (links) und Gästespieler Malik Sanori. © Ralf Heere

Vaake – Die SG Reinhardshagen ist in toller Frühform. Der Fußball-Gruppenligist schloss durch einen 4:2 (2:0)-Erfolg gegen Türkgücü Kassel nach Punkten zum verlustpunktfreien Spitzentrio auf. Die Kirmes in Vaake kann kommen am Wochenende, deswegen wurde die Partie auf gestern Abend vorgezogen.

So ein bisschen wie Kirmes war das auch auf dem Ahlefeld. Die Spielgemeinschaft spielte sich so viele Torchancen heraus wie schon lange nicht mehr. Allerdings alle erst nach der Trinkpause in der 23. Minute.

Bis dahin gab es überhaupt noch keinen Torschuss der Gastgeber und die Kasseler hatten viel mehr Spielanteile und auch gute Torchancen. Dann muss etwas in den Getränken zur Erfrischung gewesen sein.



Plötzlich drehte die Elf von Trainer Patrick Fraahs auf und gleich die erste Torchance wurde nach einer halben Stunde im zweiten Versuch von Dominik Munk genutzt zum 1:0. Fünf Minuten später erhöhte Gian-Luca Marino auf 2:0 per Freistoß, der Flachschuss war haltbar, gab Türkgücü-Keeper Lukas Perzel zu, der nach langer Verletzungspause erstmal wieder zwischen den Pfosten stand. Beim Pfostenknaller von Munk (38.) hatte Perzel nochmal Glück.

Aber im zweiten Durchgang erwies sich der Schlussmann der Gäste als Meister seines Faches, vereitelte mehrere Topchancen der SG. Die Spieler tauchten mehrmals allein vor ihm auf, unter anderem Samih Bisevac (63.) und Marino (72.) und das obwohl die Weserelf schon ab der 40. Minute in Unterzahl spielte, Abwehrroutinier Stefan Rosenthal hatte nach einer Attacke an seinem Gegenspieler die Rote Karte gesehen.

Zweimal schlug die SGR trotzdem noch zu. Durch den überragenden Marino zum 3:0 (53.) und einem Kopfballtreffer von Luca Andrecht (74.), den Marino per Freistoß vorbereitete. Dann zeigten die Kasseler Nordstädter nach einer insgesamt enttäuschenden Vorstellung wenigstens noch Moral und verkürzten durch Mounir Boukhatta (75., 90.). (Ralf Heere)

Reinhardshagen: Becker - Rosenthal, Schuldes, Kahle (46. Bisevac), Hayn (80. Nemeth), Bertelmann, Andrecht (85. Poker), Munk, Ivandic, Ganss, Marino.

Tore: 1:0 Munk (30.), 2:0, 3:0 Marino (35., 53.), 4:0 Andrecht (74.), 4:1, 4:2 Boukhatta (75., 90.).

Besondere Vorkommnisse: Rot für Rosenthal (SG, 40.. Foulspiel).