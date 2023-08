Favorit wankt, aber fällt nicht

Reinhardshagen bietet Eintracht Baunatal bei 1:3 Paroli

+ © Raphael Wieloch Besorgte den Anschluss: Sören Schuldes. © Raphael Wieloch

Vaake – Wie bereits in den Vorjahren startete die SG Reinhardshagen gegen einen Aufstiegsfavoriten in die neue Saison in der Fußball-Gruppenliga. Und erneut gab es eine Niederlage, doch die Reinhardshäger boten dem GSV Eintracht Baunatal lange Paroli. „Wir haben sehr gut mitgehalten, aber letztlich hatte Baunatal die besseren Chancen“, lobte SGR-Spieler und Pressewart Rickard Nemeth gerade die Defensivleistung seiner Mannschaft.

Mit ihrer Fünferkette ließen sie nur eine Großchance durch Hendrik Bestmann zu, dessen Schuss Sören Schuldes auf der Linie klärte (27.). Ärgerlich war das 0:1 kurz vor dem Seitenwechsel, als Antonio Bravo-Sanchez auf den zweiten Pfosten flankte und Moritz Koch den Kopfball von Justin Wieczorek ins eigene Tor lenkte (43.). Baunatals Spielmacher Bravo-Sanchez leitete auch das zweite Tor ein, als Sebastian Kraus seinen Freistoß einköpfte (55.).

Als Gianluca Marino nach einem Befreiungsschlag von Luca Andrecht auf das Tor zulief und gefoult wurde, gab es Elfmeter, den Schuldes zum 1:2-Anschlusstreffer verwandelte (58.). Noch größer wurde die Hoffnung auf einen Punktgewinn nach der Roten Karte gegen Andreas Bürger, der Lukas Salomon von hinten umgetreten hatte.

Wenig später hatte Marino die große Ausgleichschance, setzte den Ball aus fünf Metern aber über das Tor. Der Favorit wankte, aber er fiel nicht, und nach einem Konter über Wieczorek traf Bestmann zum 1:3 (83.). (Michael Wepler)