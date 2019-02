Reinhardswald entscheidet das Derby für sich

Hofgeismar – Am Derbytag der Handball-Bezirksoberliga besiegte die HSG Reinhardswald die SHG Hofgeismar/Grebenstein mit 31:30. Eine klarere Angelegenheit war das zweite Derby, das die HSG Ahnatal/Calden mit 34:26 beim SVH Kassel gewann.

Reinhardswald - Hofgeismar/Grebenstein 31:30 (15:14). In einem spannenden und ausgeglichenen Derby konnte sich die HSG Reinhardswald am Ende knapp mit 31:30 gegen die SHG Hofgeismar/Grebenstein behaupten. „Wir wollten heute unbedingt etwas reißen. Das Spiel haben wir heute vor allem in der Deckung gewonnen“, freute sich HSG-Trainer Heiko Wellhausen über den Sieg seiner Mannschaft. Insgesamt enttäuscht vom Auftritt seiner Mannschaft zeigte ich SHG-Trainer Sebastian Degethoff, der von einem verdienten Reinhardswälder Sieg sprach. Die leicht favorisierten Gäste hatten den etwas besseren Start erwischt und mit 6:4 geführt. Danach kamen die Gastgeber auf und gingen mit 12:8 in Führung Noch ein zweites Mal lag der Elfte mit 15:11 vorne, ehe die Gäste durch einen verwandelten Siebenmeter von Christopher Gerhold, Maximilian Kurth und Jan Kurban, der sich eine Sekunde vor der Pause auf Linksaußen durchsetzte, auf 15:14 verkürzten.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte lagen die Reinhardswälder mit zwei bis drei Toren vorne. Danach schien das Spiel zu Gunsten des Tabellenvierten zu kippen, als die SHG mit 23:21 in Führung ging und Reinhardswalds Henning Albrecht nach der dritten Zeitstrafe noch Rot sah. Die HSG zeigte aber Moral und konnte sich in einer spannenden Schlussviertelstunde nach wechselnden Führungen durch den Siegtreffer von Carsten Schmitt behaupten.

Reinhardswald: Weifenbach, Twele - Brandau (1), Schmitt (3), Dettmer, Maier, Niemeier (2), H. Albrecht (6), Mar. Simon (6/2), F. Albrecht (2), Reuse (2), Konze (6), N. Köster (3).

Hofgeismar/Grebenstein: Erdmann, Brand - Lüdicke (2), Georges (2), Schwarz (1), Kurth (2), Kramski (6/3), Kurban (10), F. Köster, Schröder (1), Gerhold (5/4), Melzer, M. Fehling. zmw

SVH Kassel - Ahnatal/Calden 26:34 (16:16).Dem 30:25-Sieg bei Zwehren/Kassel ließ die HSG Ahnatal/Calden mit dem 34:26-Erfolg beim SVH Kassel einen weiteren Auswärtssieg folgen. Zunächst gerieten die Gäste mit 6:9 ins Hintertreffen. Danach steigerten sich die Gäste. Sie glichen aus und gingen erstmals durch ihren Spielertrainer Stefan Hermenau mit 13:12 in Führung. Die Harleshäuser hielten aber dagegen und gingen mit einem 16:16 in die Pause. Zu Beginn der zweiten Halbzeit legten die Gäste gleich vier Tore vor. Sie hatten das Spiel nun im Griff und konnten sich weiter auf 25:18 und 31:22 absetzen. In den Schlussminuten konnte der SVH noch leicht verkürzen. Für die Gäste markierten Moritz Ködel und Domenic Bier die letzten Treffer.

Ahnatal/Calden:Ledderhose, Schmidt - Pächer (6), Most (6/6), Ködel (3), Schuldes (5), K. Sommerlade (3), Hermenau (3), Bier (7), Brücker, Stiegel (1/1), Sostmann. zmw