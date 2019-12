Reinhardswald gastiert beim Tabellenachten

Auswärtsaufgabe

+ Niklas KonzeHSG Reinhardswald

Für die HSG Reinhardswald war das Spiel bei der HSG Lohfelden/Vollmarshausen das verflixte siebte Spiel. So stand am Ende eine hohe 19:31-Niederlage, die auch daran lag, dass die Reinhardswälder personell geschwächt waren. Ähnlich schwer dürfte das Spiel am Sonntag, 15 Uhr, bei der HSG Baunatal II werden.