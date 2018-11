Reinhardswald hält Spitzenreiter eine Halbzeit in Atem

Hofgeismar. Durchwachsen verlief das Wochenende für die drei heimischen Handball-Bezirksoberligisten.

Während die SHG Hofgeismar/Grebenstein bei Eintracht Baunatal knapp gewann, verlor Ahnatal/Calden erwartungsgemäß beim Tabellenzweiten Korbach. Jede Menge Tore sahen die Zuschauer in Trendelburg. Hier zeigte die TG Wehlheiden mit 41 Treffern, warum sie an der Tabellenspitze steht, während sich die gastgebende HSG Reinhardswald mit 30 Toren zufrieden geben musste. Sie ist jetzt Tabellenachter, direkt hinter Ahnatal/Calden und der SHG.

HSG Reinhardswald - TG Wehlheiden 30:41 (19:17).Die Stärke des Spitzenreiters TG Wehlheiden bekam auch die HSG Reinhardswald bei ihrem Heimspiel zu spüren: Der Angriff des Tabellenführers läuft präzise, zielgerichtet und erfolgreich. 38 Tore erzielt die TG im Schnitt pro Spiel, deutlich mehr als jede andere Mannschaft. In Trendelburg traf sie gar 41 Mal. Dass es eine so deutliche Niederlage werden würde, war in der ersten Halbzeit nicht abzusehen. Denn da zogen vor allem die Gastgeber die Fäden. Nicht ein einziges Mal gerieten sie da in Rückstand, teilweise lag die HSG mit drei Toren in Führung, wie beim 13:10 in der 19. Minute. Und das Schöne aus HSG-Sicht: Immer wenn die Gäste wieder herankamen und den Ausgleich erzielten, wusste Reinhardswald die passende Antwort und zog wieder davon. Mit zwei Toren Vorsprung gingen die Gastgeber in die Kabine.

Das änderte sich nach der Pause. Als Fabian Albrecht in der 36. Minute zum 22:21 traf, sollte es das letzte HSG-Tor für neun Minuten sein. Die Wehlheider hingegen erzielten in dieser Zeit Treffer um Treffer und zogen vorentscheidend auf 30:22 davon.

HSG:Kaufmann,Twele (Tor, Brandau, Schmitt 3, Niemeier, Maier 2, H. Albrecht 4, Simon, Lange, F. Albrecht 7, Vetterlein, Reuse 3, Konze 7, Köster 4.

TSV Korbach - HSG Ahnatal/Calden 28:23 (17:10).Der TSV Korbach bleibt weiter ohne Punktverlust. Zu Hause setzte er sich gegen eine ersatzgeschwächte HSG Ahnatal/Calden durch. So musste Trainer Stefan Hermenau gegen den Tabellenzweiten auf Moritz Sonntag, Marcel Ledderhose und Michael Dietzsch verzichten. Bis zum 4:4 in der siebten Minute hielten die Gäste die Partie offen. Doch dann schlichen sich Fehler im Angriff ein und die Korbacher nutzen die Ballverluste gnadenlos aus. Nach 22 Minuten lagen sie mit 14:7 in Front. Sieben Tore lag der TSV auch zur Pause in Führung.

Dank der Unterstützung zahlreichter mitgereister Fans starteten die moralisch etwas angeschlagenen Gäste gut in die zweite Halbzeit. Das Spiel wurde ruhiger und konzentrierter aufgebaut und man kämpfte sich bis zur 39. Minute auf 15:19 heran. Doch der Vorsprung der Korbacher konnte nicht mehr wettgemacht werden.

HSG Ahnatal/Calden: Schmidt (Tor), Pächer (6), Most (4/3), Ködel (1), Schuldes (2), Sommerlade (2), Hermenau, Bier (2), Brücker, Stiegel, Pilz (4/1), Sostmann (2).

Eintracht Baunatal - SHG Hofgeismar/Grebenstein 30:31 (19:19). Die SHG landete einen verdienten Sieg, den sie sich vor allem durch zehn starke Minuten Mitte der zweiten Halbzeit erspielte. In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein Spiel, in dem es auf beiden Seiten so gut wie keine Abwehr gab. „Man sieht es ja am Halbzeitergebnis. 19:19 – so steht es bei manchem Spiel nach dem Abpfiff“, meinte SHG-Betreuer Andreas Kramski zu den ersten 30 Minuten, in denen sich keine Mannschaft spielentscheidend abesetzen konnte.

Nach dem Seitenwechsel musste die SHG zunächst beim Stand von 21:20 einen Rückstand hinnehmen. Es sollte der letzte in diesem Spiel sein. Nachdem es nach 38 Minuten 22:22 stand, zeigte die SHG ihre starke Seite. „Wir haben uns gesteigert“, lobte Kramski und seine Mannschaft ging in Führung und baute diese bis zur 48. Minute auf fünf Tore aus. Doch als Torwart Daniel Brand das Spielfeld verlassen musste, zeigte die SHG Nerven.

Beim 30:25 lag sie noch einmal mit fünf Toren in Front, dann holte Baunatal auf und kam gefährlich nahe an die SHG heran.

29 Sekunden vor Schluss verkürzten die Gastgeber auf 30:31. Die SHG nahm eine Auszeit und hielt anschließend den Vorsprung bis zum Abpfiff. Trotz der beiden Punkte war Kramski mit der Leistung der Mannschaft nicht rundum zufrieden. Vor allem, dass die SHG die beiden Baunataler Niklas Käse und Janik Richter nicht in den Griff bekam, ärgerte Kramski: „Die beiden haben zusammen 19 Tore erzielt.“

SHG: Erdmann, Brand (Tor), Lüdicke 1, Schwarz, Kurth 8, Köster 1, Kramski 3, Kurban 6, Svank 3, Gerhold 5, Lielischkies 4. (mrß)