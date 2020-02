Reinhardswald kämpft Favoriten nieder

Mit Foul gestoppt: Wesertals Kim Köster, links Sina Schindewolf (2), verdeckt Kathrin Enders von der SHG, konnte hier nur mit unfairen Mitteln am Wurf gehindert werden. Foto: Rieß

Hofgeismar – Die HSG Wesertal II hat das Derby der Frauenhandball-Bezirksoberliga gegen die SHG Hofgeismar/Grebenstein mit 30:26 gewonnen. Ihre Siegesserie fortsetzen konnte die HSG Reinhardswald mit dem 25:22-Erfolg bei der HSG Ederbergland.

Ederbergland - Reinhardswald 22:25 (9:9). Der Siegeszug der HSG Reinhardswald setzte sich auch beim Vorletzten HSG Ederbergland fort. Es war jedoch ein hartes Stück Arbeit, ehe der 25:22-Sieg feststand. Beflügelt von den Erfolgen der letzten Wochen legten sie gleich eine 4:1-Führung vor. So leicht ging es aber nicht weiter, denn die Gastgeberinnen kamen auf 4:5 heran. Auch nach einer zwischenzeitlichen 8:5-Führung konnte Ederbergland zur Halbzeitpause zum 9:9 ausgleichen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte der Elfte mit 11:10 in Führung gehen und diese bis zum 14:13 halten. Durch drei Tore in Folge drehten die Gäste den Rückstand in eine 16:14-Führung, doch die Gastgeberinnen blieben bis zum 19:20 im Spiel. Zwischen der 50. und 54. Minute, konnten sich die Gäste durch Sarah-Isabelle Löber, Catherine Lange und zweimal Anne Krause auf 24:19 absetzen, doch kamen die Hausherrinnen noch einmal auf 22:24 heran, bevor Löber anderthalb Minuten vor Schluss für den 22:25-Endstand sorgte.

Reinhardswald: Hanses, Seifert - Dippel, Krause (4), Lange (4), Hertkorn (1), Seitz (3), Heuer, Schwarz, Kompa (7/1), Simon, Löber (6/1).

Wesertal II - Hofgeismar/Grebenstein 30:26 (14:12).Die HSG Wesertal II erwischte einen sehr guten Start und führte mit 5:1. Durch überhastetes Umschalten in den Gegenstoß konnten die Gäste auf 6:7 verkürzen. Viele lange Pässe fanden mehrfach nicht ihr Ziel. Bei der SHG überzeugte die Abwehr mit vielen Balleroberungen, aber vorne fehlte die Konsequenz zum erfolgreichen Abschluss. Mit einer 14:12-Führung für die HSG-Zweite ging es in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit wiederholten sich bei den Gastgeberinnen diese Schwächen. Zwar konnten sie zunächst auf 17:14 davonziehen, doch brachten zweimal Kathrin Enders, Greta Göttlicher und Vanessa Klapp die Gäste mit 18:17 in Führung bringen.

Erneute Unkonzentriertheiten im Tempospiel der Gäste nutzten Jana Eckert, Kim Köster und Clara Przyludzki und drehten den Rückstand in eine 20:18-Führung. Durch schöne Tore von Enders und Jenny Hübner kam die SHG noch einmal auf 24:25 heran, doch erneute technische Fehler und ein Pfostentreffer ließen die Gastgeberinnen wieder davonziehen. Insbesondere Clara Przyludzki nutzte die sich bietenden Chancen und führte ihre Mannschaft zum 30:26-Sieg. Auch Anna Cohaus überzeugte auf der ungewohnten Kreisläuferinnenposition.

Wesertal II:Haupt, Hennecke - Kira Köster (1), Cohaus (1), Kim Köster (8/4), Pfahler, C.Przyludzki (11), Betker (4), Eckert (2), L. Przyludzki, Al Sabsabi (2/1), Borchert (1).

Hofgeismar/Grebenstein: Mander, Knieriem - Schindewolf, Klemme (3), Rehrmann, Eckhardt, Rühl, Fehling, Göttlicher (5/4), Stollfuß (3), V. Klapp (1), Enders (6), Hübner (3), Rietschel (5/1). zmw