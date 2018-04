4:1 – Riede erneut erfolgreich

Der SV Riede bleibt in diesem Jahr ungeschlagen und setzt seine Aufholjagd aus dem Tabellenkeller weiter fort.

Gegen die TSV Immenhausen II gab es einen am Ende ungefährdeten 4:1 (0:1)-Sieg. Den Anfang verschlief die Hofmann-Elf jedoch, denn schon direkt nach Anpfiff erzielte Kai Richter das 0:1. Danach nahm die Heimelf jedoch das Zepter in die Hand. Der Erfolg stellte sich aber im zweiten Abschnitt ein. Tobias Hofmann glich zum 1:1 (60.) aus. Arnold Weber mit einem mächtigen Schuss aus etwa 40 Metern Entfernung traf zum 2:1 (65.) und erzielte auch noch das 3:1 in der 81. Minute. Dann gab Weber die Vorlage zum 4:1-Endstand durch Spielertrainer Hofmann (88.). (zyh)