Rühmer erlöst Calden

Von: Raphael Wieloch

Die späte Erlöserin: Caldens Arlene Rühmer (rechts, hier gegen Frankfurts Jolie Huhn) traf in der 90. Minute zum 3:2-Siegtreffer. © Raphael Wieloch

Calden – Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit drehte Frauenfußball-Regionalligist TSV Jahn Calden einen 1:2-Pausenrückstand noch in einen Sieg und gewann sein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt III am Ende mit 3:2 (1:2). Dabei fiel der Siegtreffer in der 90. Minute.

Seine Erleichterung war hörbar. Als Arlene Rühmer nach einem gut getimten Steilpass den Ball zum 3:2 in die Maschen spitzelte, fiel Caldens neuer Trainer Mario Schneider vor Freude auf die Knie und schrie. Lauthals. „Wir haben das in der zweiten Halbzeit überragend gemacht“, so sein Fazit.

Aber zur Wahrheit gehört auch, dass die erste Hälfte nicht so prickelnd war. Bis auf den Blitzstart und das frühe Tor durch Johanna Hildebrandt (2.), die nun 17 Treffer auf dem Konto hat und damit die Torjägerliste anführt, lief bei Calden wenig zusammen. Das Fehlen von Kapitänin Sharon Braun machte sich bemerkbar – auf den Außen war tote Hose. Zumindest im ersten Spielabschnitt.

Und weil es die Eintracht verstand, Calden zu stressen, erspielten sich die Gäste rasch ein optisches Plus und schon bald die ersten Chancen. Ein schöner Spielzug brachte schließlich den Ausgleich, Ena Taslidza traf zum 1:1 (23.). Nur zwei Minuten später packte Frankfurts Kapitänin Julia Beuth den Hammer aus und schweißte den Ball aus der zweiten Reihe in den Torwinkel. Calden war geschockt und die Pause kam wie gerufen.

Denn nach dem Seitentausch änderte sich das Bild. Und zwar komplett. Die Gastgeberinnen hatten ihre Harmlosigkeit in der Kabine gelassen und die Eintracht schien ihr Pulver auf läuferischer Ebene verschossen zu haben.

Und so dauerte es nicht lange, bis Viviane Munsch, die eigentlich Tore wie am Fließband für die zweite Caldener Mannschaft schießt, das 2:2 nach Vorlage von Rühmer besorgte (55.). „Wir haben uns gepusht und angefeuert. Den Zusammenhalt in der Mannschaft hat man heute gesehen“, freute sich Schneider.

Trotzdem wurde sein Nervenkostüm bis zum Schluss strapaziert. Hildebrandt mit einem Schuss aus etwas spitzem Winkel, Rühmer mit einem Flugkopfball und Esma Özdemir mit einem Kopfball an den Pfosten verpassten das längst überfällige dritte Caldener Tor. Bekanntlich fiel dieses noch. Und bescherte dem TSV Jahn den vorübergehenden Sprung auf den fünften Platz. (Raphael Wieloch)