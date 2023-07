Runderneuerte Spielgemeinschaft

Hombressen/Udenhausen startet mit neun Neuzugängen in die Vorbereitung

+ © Raphael Wieloch Viele neue Gesichter: Spielertrainer Nicolai Lorenzoni (von hinten links), Benjamin Kamusin, Finley Plaum, Niklas Lesemann, Julian Karnowka, Co-Trainer Dominik Lohne sowie Can Saltik (von vorne links), Louis Bosun, Merdian Jusufoski und Patrik Sorger. © Raphael Wieloch

Hombressen – Die Fußballer der SG Hombressen/Udenhausen sind am gestrigen Sonntag in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet. Im Rahmen der Saisoneröffnung präsentierte der Verein vor gut 150 Fans und Mitgliedern zahlreiche neue Gesichter – allen voran das des neuen Spielertrainers. Denn mit Nicolai Lorenzoni hat sich der Gruppenligist nach dem Weggang von Carsten Lakies den nächsten bekannten Namen ins Boot geholt.

Allzu viele Worte wollte ein eloquenter Alexander Stoyhe über die zurückliegende Saison nicht verlieren. „Platz drei ist okay“, sagte der Sportliche Leiter, der mit Blick auf die bevorstehende Serie anschließend von dem „größten und ausgeglichensten Kader in der SGHU-Geschichte“ sprach.

Hier war es den Verantwortlichen der Spielgemeinschaft offensichtlich ein Anliegen, einen Lerneffekt zu präsentieren. Denn die zwei zurückliegenden Runden waren von enormen Verletzungssorgen und Personalengpässen geprägt. „Das war diesmal mehr Arbeit als sonst“, so der Sportliche Leiter.

Ein großer Umbruch sei erforderlich gewesen, weswegen Stoyhe auf dem Sportgelände in Hombressen auch neun Neuzugänge begrüßte. Als Letztes nannte er Lorenzoni, den künftigen Denker und Lenker, der anschließend erste Worte an die Anhängerschaft richtete. „Wir werden in den nächsten Wochen hart arbeiten“, versicherte der 31-Jährige, der zuletzt für den KSV Baunatal in der Hessenliga kickte.

Auf welcher Position er selbst zum Einsatz kommen wird, ließ er indes noch offen. Im Moment ginge es ihm darum, Eindrücke zu sammeln und natürlich die Mannschaft kennenzulernen.

Was Lorenzoni nicht erwähnte: Bei den A-Junioren des SC Freiburg spielte er lange unter Kult-Trainer Christian Streich. In diesem Zusammenhang verriet der gebürtige Schweizer unlängst, dass der Freiburger Coach ihn inspiriert hätte, selbst Trainer zu werden. Und nun ist es also so weit: Lorenzoni wird seine ersten Schritte in diesem Geschäft machen – wenn auch in Doppelfunktion.

Ansonsten hat sich die SG in der kurzen Sommerpause vorwiegend mit jungen Spielern verstärkt. Mit der Truppe sei Stoyhe „sehr, sehr happy“, wie er selbst sagte. Im fast gleichen Atemzug bat er die SG-Anhänger Geduld: „Gibt den Jungs Zeit.“

In nächster Zeit steht ein dreitägiges Trainingslager an. Für Lorenzoni eine gute Möglichkeit, die Mannschaft, Verein und Umfeld näher kennenzulernen. (Raphael Wieloch)