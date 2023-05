Sand und das Momentum

Verbandsliga: SSV bezwingt Willlingen – 2:1 beschert Sprung aus Abstiegszone

+ © Raphael Wieloch Schmerzhaft: Wenn es um den Ligaverbleib geht, dann geht es wie hier zwischen Sands Daniel Wagner (rechts) und Willingens Florian Heine etwas ruppiger zu. © Raphael Wieloch

Sand – Der SSV Sand wehrt sich mit Händen und vor allem Füßen gegen den Abstieg. Im Saisonendspurt entpuppt sich der Fußball-Verbandsligist scheinbar gerade noch rechtzeitig als Mannschaft der Stunde. Denn mit dem 2:1 (1:0)-Erfolg über den SC Willingen besiegten die Sander innerhalb von drei Wochen den dritten direkten Konkurrenten im Tabellenkeller und kletterten aus der Abstiegszone.

Momentum war das Stichwort nach Schlusspfiff. Trainer Tobias Oliev, der einmal mehr selbst von Beginn an auf dem Platz stand, brachte diesen Begriff ins Spiel. Und ja: Die Elf um das Sander Urgestein hat das Momentum derzeit auf ihrer Seite. Das 1:0 in Wabern, das überraschende Remis gegen Hünfeld, der Last-Minute-Sieg in Kleinalmerode und nun der späte Erfolg gegen Willingen. Der am Ende sogar in Unterzahl zustande kam.

Dabei waren es zunächst die Upländer, die schwungvoller in die Partie starteten und sich ein optisches Plus erarbeiteten. Angreifer Sebastian Müller traf aus spitzem Winkel den Pfosten (5.). Die erste nennenswerte und direkt hochkarätige Möglichkeit der Sander vergab Nico Döring, der nach einem Cetinkaya-Eckball knapp neben das Tor schoss (31.).

Weil es in Sachen Offensivbemühungen bei den Gastgebern gegen Ende der ersten Halbzeit immer konkreter wurde, deutete sich die SSV-Führung zwar dezent aber durchaus an. Sefa Cetinkayas Schuss aus spitzem Winkel geriet, weil abgefälscht, zur Vorlage für Jan-Philip Schmidt, der aus kurzer Distanz wenig Mühe hatte (42.).

Beide Mannschaften lieferten sich ein bis dahin ausgeglichenes Spiel mit einigermaßen ausgewogenen Spielanteilen und einer Menge Intensität. Hier und da ein wenig zu intensiv. Stichwort Rote Karte.

Mit Beginn der zweiten Hälfte bemühte sich Sand sichtlich um das zweite Tor. Ein paar nicht ganz sauber ausgespielte Situationen waren dabei, ein abgewehrter Schuss von Döring – und dann kam der Platzverweis. Laurin Unzicker hatte Matthias Bott derart grob und unfair umgegrätscht, dass er dafür vom Platz musste (75.).

In der Regel verlagert sich ein Fußballspiel in der Folge auf die Seite der zahlenmäßig unterlegenen Mannschaft, und auch dieses reihte sich ein. Willingen machte Dampf und kam nach einem Eckball zum Ausgleich. Nick Bärenfänger lauerte am zweiten Pfosten und drückte den Ball, nachdem dieser zuvor an den Pfosten geklatscht war, über die Linie (81.).

„Am Ende hätten wir zumindest den Punkt mitnehmen müssen. Aber das ist Abstiegskampf, das ist reine Nervensache“, ärgerte sich Willingens Trainer Rainer Schramme über die spielentscheidende Szene. Ausgangspunkt war ein hervorragend vorgetragener Konter über den pfeilschnellen Schmidt, der mit Übersicht Cetinkaya bediente. Dieser wiederum legte ab und Ben Zornhagen netzte ein (85.).

Oliev sprach nach der Partie von einem nicht unverdienten, aber etwas glücklichen Sieg und dass sein Team in einer kritschen Phase cool geblieben ist. (Raphael Wieloch)