Sand empfängt Eichenzell

Tom Samsonsteht Sand am Samstag zur Verfügung

Im vorletzten Heimspiel der Fußball-Verbandsliga erwartet der SSV Sand am Samstag, 16 Uhr, mit dem FC Eichenzell ein Kellerkind. Rein rechnerisch haben die Sander noch die Möglichkeit, den zur Hessenliga berechtigten Relegationsplatz zu erreichen, wobei dafür aber schon ein Wunder geschehen müsste.

Das Team von Trainer Mario Deppe darf sich im Restprogramm nämlich keinen einzigen Punktverlust mehr erlauben, die vor ihnen postierten Mitbewerber Barockstadt Fulda/Lehnerz II, Neuhof, Sandershausen und CSC 03 Kassel keinen Sieg mehr einfahren. Eigentlich pure Illusion, wobei Sand am kommenden Wochenende zum Spitzenreiter Steinbach muss und am Finalspieltag Weidenhausen zu Gast hat.

Vom Tabellenbild her muss sich Sand gegen die Osthessen von Coach Heiko Rützel natürlich die Favoritenrolle gefallen lassen. Selbst sind Oliev, Bernhardt und Co. als Tabellensechster mit einem Sieben-Zähler-Rückstand zur Relegation Richtung Höherklassigkeit weit weg von Gut und Böse, Eichenzell dagegen steht als Dreizehnter auf einem direkten Fahrstuhlplatz nach unten, wobei diese Konstellation die Aufgabe für Sand aber nicht einfacher macht. Denn für die Rützel-Elf ist das rettende Ufer nur einen Zähler entfernt. Entsprechend müssen sich die Hausherren auf einen Kampf auf Biegen und Brechen einstellen, wobei vermutlich die Osthessen aus einem mit Beton angerührten Abwehrriegel ihr Heil mit schnellen Kontern suchen werden.

Und dafür haben sie mit Luca Maierhof einen Vollblut-Vollstrecker in ihren Reihen, der bisher in der Liga Maßstäbe setzte. Mit bereits 20 Toren erzielte er über die Hälfte aller Eichenzeller Treffer (36), ist damit die Nummer drei der aktuellen Torjägerliste. Im Hinspiel beim 2:2 traf er zwei Mal in den SSV-Kasten. Damals rettete Kapitän Tobias Oliev ebenfalls im Doppelpack seiner Elf zumindest einen Punkt.

Steffen Klitsch und Tom-Michell Samson, die beim 1:2 im Kreispokalfinale gegen Calden/Meimbressen fehlten, sind wieder an Bord. Hinter den Einsatz von Simon Bernhardt (verletzt) muss ein Fragezeichen gesetzt werden. zih Archivfoto: Hofmeister