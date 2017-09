Sand empfängt die Wundertüte

+ Hoppla: Während Daniel Wagner und der SSV sich auswärts bisher schadlos hielten, kam der SSV daheim zuletzt zweimal etwas ins Straucheln. Foto: Michl

Sand. Der SSV Sand steht nach acht Spieltagen da, wo er am Ende der Saison gern stehen möchte. Die Elf von Trainer Peter Wefringhaus führt die Tabelle der Fußball-Verbandsliga Nord ungeschlagen an. Sie holte bisher 20 Punkte. Während die Sander all ihre Partien auf fremden Boden gewannen, musste sich der Spitzenreiter daheim jüngst mit zwei Unentschieden (Willingen 2:2, Schwalmstadt 1:1) zufrieden geben. Und so sagt Wefringhaus: „Ich will eine Steigerung von meiner Mannschaft sehen.“ Gegner am Sonntag ab 15 Uhr ist der RSV Petersberg.