Sand erwartet zum Auftakt Türk Gücü Friedberg 

Aufstiegsrunde zur Fußball-Hesseliga

+ © Hedler Szene aus dem Vorjahr: Steffen Klitsch (links) im Zweikampf um den Ball gegen den Zeilsheimer Amit Subash Yadav. Der SSV scheiterte in der Aufstiegsrunde und bekommt nun erneut die Chance, sich für die Hessenliga zu qualifizieren. © Hedler

Der SSV Sand nimmt zum zweiten Mal in Folge an den Aufstiegsspielen zur Fußball-Hessenliga teil. Mit dem 4:0 gegen den KSV Hessen Kassel II und des Patzers des Konkurrenten Johannesberg (0:2 in Schwalmstadt) schaffte die Wefringhaus-Elf doch noch den Sprung auf Platz zwei der Verbandsliga.