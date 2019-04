Sand fährt als Favorit nach Schauenburg

Dem Gegner enteilgen: Jan-Philipp Schmidt (links) fährt am Mittwoch mit dem SSV Sand zu seinem Ex-Verein nach Schauenburg. Auch dort will er für Torgefahr sorgen. Archiv-Foto: Michl

Wolfhagen – Im vergangenen Fußballjahr nahm der Fußball-Verbandsligist SSV Sand nicht am Kreispokal teil, doch diesmal wollen die Sander wieder den Titel.

So wie es im Drei-Jahres-Rhythmus davor bereits war. Vor der Elf von Trainer Mario Deppe baut sich zwar in der ersten Halbfinalbegegnung eine Auswärtshürde auf. Am Mittwoch, 18.30 Uhr, tritt der SSV an der Herkulesstraße beim Kreisoberligisten SG Schauenburg, an. Wegen des Zwei-Klassen-Unterschieds sind die Sander Favorit.

Sands Torjäger Jan-Philipp Schmidt, der fußballsportlich in allen Jugendklassen das Schauenburger Trikot trug und dort auch einige Zeit bei den Senioren eine feste Größe war, will die Sander Favoritenstellung nicht klein reden, warnt seine Mitspieler aber, die Aufgabe nicht zu leicht zu nehmen. „Im Pokal wachsen die tieferklassigen Mannschaften oft über sich hinaus und haben schon so manchen vermeintlichen Favoriten ein Bein gestellt. Wollen wir eine solche Überraschung vermeiden, dann müssen wir uns schon gegenüber den gegen Eintracht Baunatal (0:0) gezeigten Leistungen gewaltig steigern.“

Aus dem Schauenburger Lager ist zu hören, „dass wir gegen den Verbandsligisten mit der Außenseiterrolle abfinden müssen, wobei im Pokal aber nichts unmöglich ist.“ Die Vereinigten wollen sich jedoch keineswegs als Kanonenfutter präsentieren, sondern den Sandern das Leben so schwer wie möglich machen. Momentan haben sie auch einen guten Lauf, haben als Tabellenzweiter der Kreisoberliga mit der treffsichersten Offensivreihe (64 Tore) die Rückkehr in die Höherklassigkeit über die Relegation im Fokus. Und mit Dennis Kellner, Luca Siciliano (je 15) und Luca Riehl (11) haben sie Vollblut-Vollstrecker in ihren Reihen, um die sie andere Vereine nur beneiden. Hinzu kommt, dass sie in der laufenden Runde zu Hause eine Macht sind, in neun ihrer zwölf Aufgaben (acht Siege, ein Remis) ungeschlagen blieben.

SSV-Trainer Mario Deppe will kein Risiko eingehen, läuft in Hoof mit dem kompletten Verbandsligakader auf, „wobei der eine oder andere beruflich vielleicht verhindert sein wird.“

Das zweite Halbfinale steigt am Ostermontag, 15 Uhr, in Calden. Da erwartet Calden/Meimbressen als Titelverteidiger den Verbandsligisten FSV Dörnberg. zih