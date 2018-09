Sand fährt zum Kellerderby

Sand. Wie sich die Zeiten ändern: Wenn der Vizemeister der Fußball-Verbandsliga, der SSV Sand am Sonntag, 15 Uhr, bei der SG Johannesberg, dem Vierten der Vorsaison antritt, dann ist dies kein Spitzenspiel, sondern ein Duell von Kellerkindern.

Zwar trennen beide Mannschaften immer noch zwei Ränge – doch nach einem enttäuschenden Saisonstart fährt der SSV als Zwölfter zur auf einen Abstiegsplatz stehenden SG.

Beide verloren ihre Mittwochspiele, wobei vor allem die Sander beim 0:3 gegen den CSC arg enttäuschten. Da war die 0:1-Niederlage von Johannesberg gegen Lehnerz II schon eher zu erwarten gewesen. Auf jeden Fall wird in Johannesberg ein Kampf auf Biegen und Brechen erwartet. Steht Sand erneut mit leeren Händen da, heißt die Devise beim SSV in den nächsten Wochen: Abstiegskampf. Verliert Johannesberg, könnte die rote Laterne in ihren Besitz übergehen.

Auf der Sander Agenda steht deshalb eine Wiederholung des vorjährigen Ergebnisses, wo sie durch den Treffer von Steffen Bräutigam mit 1:0 die Nase vorne behielten. Legt man jedoch die am Mittwochabend bei der 0:3-Heimniederlage gegen CSC 03 Kassel als Maßstab an, dann beschleicht auch dem eingefleischtesten SSV-Fan ganz große Zweifel. Denn das, was da die Elf von Trainer Jörg Schäfer auf den Rasen brachte, war ein Satz mit X: nämlich Nix. Ungewohnte technische Stockfehler, jede Menge Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, mangelhaftes Zweikampfverhalten, homogene Defizite ohne ein erkennbares System und eine „Hühnerhaufenabwehr“ waren fast schon an der Tagesordnung. Man muss viele Jahre zurückblicken, um so eine Sander Mannschaft spielen zu sehen.

Fehlende Spieler

Sicherlich musste Jörg Schäfer auf wichtige Schlüsselspieler verzichten wie Torwart Johannes Schmeer, Steffen Klitsch, Daniel Wagner, Viktor Moskaltschuk, Marcel Wippel oder Simon Bernhardt, die allein kann jedoch keine Entschuldigung sein. An der Agricolastraße in Johannesberg ist also Wiedergutmachung angesagt, sonst schrillen die Alarmglocken. (zih)