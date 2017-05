SSV Sand holt Verstärkung

Sand. Fußball-Verbandsligist Sand meldet die ersten Neuzugänge. In der kommenden Saison werden Maximilian Kraus (KSV Baunatal) und Jan-Philip Schmidt (GSV Eintracht Baunatal) das SSV-Trikot tragen. Mit dem 35-jährigen Sascha Beetz vom FV Melsungen bekommen die Bad Emstaler auch einen neuen Torwarttrainer. Er tritt die Nachfolge von Michael Heimrich an, der aus privaten Gründen sein Amt niederlegt. SSV-Pressesprecher Jörn Bochmann: „Primär ist Beetz zwar verantwortlich für das Training unserer Torleute, im Bedarfsfall kann er aber mit seiner ganzen Routine und Erfahrung auch zwischen die Pfosten gehen.“

Mit Johannes Schmeer, Mathias Opfermann und Christoph Rausch hat Sand drei exzellente Torhüter, wobei Opfermann aber etwas kürzer treten will. Er baut für sich und seine Familie nämlich ein Eigenheim.

Kraus, der aus Wolfhagen stammt, wurde beim KSV sowohl in der Hessen- als auch Gruppenliga eingesetzt. Als B-Jugendlicher hat der 21-jährige Defensivspieler in der Bundesligamannschaft des SC Paderborn gekickt, wechselte dann in das A-Junioren-Hessenligateam des KSV Hessen Kassel. „Mit Maximilian freuen wir uns auf einen jungen Spieler, der eine Top-Ausbildung besitzt“, sagt Peter Wefringhaus. Gute Stürmerqualititäten bescheinigt der SSV-Trainer dem ebenfalls 21-jährigen Schmidt. (zih)