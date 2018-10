Sand in Baunatal gefordert

Gastspiel an alter Wirkungsstätte: Der Sander Jan-Philipp Schmidt (links, hier ein Archivbild) will heute bei Eintracht Baunatal seinen Torinstinkt unter Beweis stellen. Der Platz ist ihm nicht unbekannt: Er trug schon das Trikot der Großenritter. Foto: Michl

Sand. Als Favorit fährt Fußball-Verbandsligist SSV Sand heute nach Großenritte, wo um 15 Uhr das Spiel gegen die abstiegsbedrohte Eintracht Baunatal angepfiffen wird.

Die Ausgangslage ist klar: Sand ist Siebter, hat sechs Punkte Rückstand zur Tabellenspitze und verzeichnet trotz des torlosen Remis am Sonntag einen guten Lauf. In den vier Spielen unter Michael Heimrich, der nach der Trennung von Jörg Schäfer auf der Sander Höhe das Zepter übernahm, blieb der SSV ungeschlagen. Außerdem sind die Sander auswärts stark: Fünf Spiele, drei Siege, ein Remis. Es gibt also Grund, optimistisch zu sein.

Der Gegner

Anders ist es bei den Gastgebern: Der Aufsteiger steht als Dreizehnter bereits mit dem Rücken zur Wand. Drei der fünf Heimspiele wurden verloren, die Offensive ist schwach: Die Eintracht erzielte erst zehn Tore – so wenig wie keine andere Mannschaft der Liga.

Dennoch weiß Michael Heimrich, wie schwer ein Aufsteiger zu spielen ist. Sand bekam es ja erst am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Sandershausen zu spüren, wo es nur zu einem torlosen Remis reichte. Diesmal soll es besser werden. Personell kann Heimrich auf seinen zuletzt erfolgreichen Kader zurückgreifen, wobei er aber hinter Torwart Johannes Schmeer, der gegen Sandershausen krankheitsbedingt fehlte, ein Fragezeichen setzen muss.

Rückkehr

Jan-Philipp Schmidt, mit sechs Tor aktuell der SSV-Torjäger Nummer eins, freut sich besonders auf seinen Einsatz an alter Wirkungsstätte, trug er doch schon das Großenritter Trikot. (zih)