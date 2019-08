Sand kann Beton-Abwehr nicht knacken

Pechvogel: Der Sander Antonio Bravo-Sanchez (am Ball) hätte in Körle im Alleingang den Sack zumachen können, ließ aber gut eine Hand voll Topchancen ungenutzt. Archiv-Foto: Michl

Körle – Drei Spiele, drei Siege, dabei neun Treffer erzielt. Das war die Bilanz des SSV Sand in der Fußball-Verbandsliga bis Sonntag. Von daher stand im Vorfeld der vierten Pflichtaufgabe beim Aufsteiger und Schlusslicht FC Körle eigentlich nur die Höhe des SSV-Erfolgs zur Diskussion.

Doch als die Partie abgepfiffen wurde, gab es jede Menge lange Gesichter in den Sander Reihen, hatte der gastgebende „David“ doch dem „Goliath“ ein torloses Remis abgetrotzt.

SSV-Pressesprecher Jörn Bochmann, der ebenfalls die Fußballwelt nicht mehr verstand, brachte es kurz und knapp auf den Nenner: „Wir hätten heute ein Königreich für einen Vollstrecker eingetauscht.“

In der Tat. Die Zuschauer sahen, abgesehen von zwei nennenswerten Konterchancen der Hausherren kurz vor dem Pausenpfiff und in der 80. Spielminute, von Anfang bis Ende eigentlich ein so genanntes Einbahnstraßenspiel - immer in Richtung FC-Gehäuse. Bochmann: „Addiert man nur unsere wirklichen hochkarätigen Einschussmöglichkeiten dann hätte es für die Platzherren auch ein zweistelliges Debakel geben können.“

Obwohl Körle mit Mann und Maus verteidigte, ließen zum Beispiel allein Antonio Bravo-Sanchez oder auch der eingewechselte Pascal Itter jeweils fünf Topmöglichkeiten sträflich liegen. Oder sie verzweifelten wie auch andere Sander Akteure am besten Mann auf dem Platz: Körles Torwart Mario Umbach. Es grenzte manchmal schon an Zauberei, wie Umbach die Sander zur Verzweiflung trieb.

Schon zuvor war den Sandern ja eine gewisse Abschlussschwäche attestiert worden – in Körle wurde sie offenbar. In der letzten Konsequenz fehlte den Spielern von Trainer Mario Deppe oft die Kaltschnäuzigkeit und der für den Erfolg notwendige Biss.

„Doch wenn man“, so gab Bochmann weiter zu Protokoll, „sich mindestens ein Dutzend hochkarätige Einschussmöglichkeiten fein erarbeitet, am Ende aber nicht eine einzige davon zählbar verwerten kann, fehlen einem schon die Worte. Nicht auszudenken, wenn die zwei Körler Top-Konterchancen gesessen hätten.“

Den Körlern bescheinigte Bochmann, „dass sie als klarer Außenseiter in die Partie gegangen ihre Abwehr mit Stahlbeton angerührt hatten, ein sehr fairer Gegner waren und sich deshalb mit Glück und Sander Unvermögen den ersten Saisonpunkt auch verdient haben.“ Am nächsten Sonntag, 15 Uhr, hat es Sand zu Hause mit der SG Ehrenberg erneut mit einem Aufsteiger zu tun. zih