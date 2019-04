Sand steht im Finale des Kreispokals

Vorbereiter: Schauenburgs Kevin Klingmann (rechts) bereitete das 1:0 vor, André Wicke den Sander 1:1-Ausgleich. Am Ende behielten die Sander mit 4:2 die Nase vorne und lösten damit die Fahrkarte für das Kreispokalfinale. Foto: Michl

Hoof – Der Fußball-Verbandsligist SSV Sand steht als erste Mannschaft als Finalteilnehmer des Kreispokals fest.

Das Team von Trainer Mario Deppe meisterte am Mittwoch Abend die Auswärtshürde beim Kreisoberligisten SG Schauenburg mit 4:2 (0:1). Sands Gegner im Endspiel wird am Ostermontag, 15 Uhr, auf dem Caldener Kaiserplatz zwischen dem Gruppenligisten SG Calden/Meimbressen als Titelverteidiger und dem Verbandsligisten FSV Dörnberg ermittelt.

Für die Sander zählt an der Hoofer Herkulesstraße letztlich nur der Sieg und das damit verbundene Weiterkommen. Denn mit Ruhm bekleckerte sich der Verbandsligist nicht, wobei der Fairness gesagt werden muss, dass Deppe mit Antonio Bravo-Sanchez, Steffen Klitsch, Tom-Michell Samson, Daniel Wagner, Daniel Wissemann, Lukas Knigge und Robert Garwardt die halbe Stammformation ersetzen musste.

Sand erarbeitete sich zwar von Anfang an optisch ein spielerisches Plus, biss sich aber ein um das andere Mal in dem gut organisierten und gestaffelten Schauenburger Abwehrriegel fest. Wobei dies zu erwarten war, dass die Platzherren von Coach Fabian Reitze nicht mit Hurra ins offene Messer laufen wollten, sondern ihr Augenmerk auf gute Abwehrleistungen legten und versuchten, mit kluger Kontertaktik Nadelstiche zu setzen.

Zumindest die Schauenburger Defensive konnte gefallen, die Sander machten es ihr auch relativ leicht. Immer wieder versuchten sie es durch die Mitte mit der Kopf durch die Wand-Taktik, anstatt die Schauenburger Abwehr mit schnellem Flügelspiel zu knacken. Im ersten Durchgang gelang dies den Gästen ein einziges Mal. Da wurde der Ex-Schauenburger Jan-Philipp Schmidt (15.) auf die Reise geschickt, überlupfte auch Platzherrentorwart Matz Knierim, doch der Ball verfehlte den leeren Kasten.

Kurz vor der Halbzeit trug ein Platzherrenkonter dann Früchte. Dem Sander Christoph Simm unterlief im Zweikampf mit Kevin Klingmann ein unglückliches Handspiel, der souverän leitende Unparteiische Daniel Losinski aus Immenhausen zeigte sofort auf den Punkt. Luca Siciliano (42.) ließ sich diese Chance nicht entgehen, brachte die Hausherren in Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel diktierten die Sander überwiegend das Geschehen, bevorzugten nun mehr die Flügelzange. Mit Erfolg: Jan-Philipp Schmidt (58.) drückte eine Maßflanke von André Wicke zum 1:1-Gleichstand über die Linie. Die SSV-Freude war aber nur von kurzer Dauer. Nach einem Eckball stockerte Nils Heinemann den Ball über die Linie - 2:1. Postwendend stellte Pascal Itter (65.) den zwischenzeitlichen Gleichstand her.

Sand forcierte nun noch einmal den Druck und das Tempo, belohnte sich dafür mit den Toren von Christoph Simm (70.) und Steffen Bernhardt (74.), der einen Strafstoß verwandelte.