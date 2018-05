Sand verliert Aufstiegsspiel

Von Reinhard Michl

Sand. Der Traum des SSV Sand vom möglichen Aufstieg in die Fußball-Hessenliga hat gleich zum Auftakt der Entscheidungsspiele einen herben Dämpfer erhalten. Denn die Sander als Tabellenzweiter der Verbandsliga Nord zogen auf der heimischen Höhe vor der rekordverdächtigen Zuschauerkulisse von 800 Besuchern gegen den Zweitplatzierten der Verbandsliga Süd, Türk Gücü Friedberg mit 0:1 (0:1) den Kürzeren.

Den s entscheidenden Treffer erzielte Gästekapitän Florian Decise (41.) mit einem Sonntagsschuss am Donnerstagnachmittag. Eine weite über Freund und Feind segelnde Flanke nahm Decise zentral gut 18 Meter vor dem SSV-Kasten stehend mit viel Risiko volley - und ließ mit dem Gewaltschuss Platzherren-Schlussmann Johannes Schmeer nicht den Hauch einer Abwehrchance. Der Ball schlug im oberen rechten Torwinkel ein, zwischen Leder und Metallstange hätte vermutlich kein Blatt Papier mehr Platz gehabt.

Zu diesem Zeitpunkt hätte aber auch Sand schon die Nase vorne haben können.

Um in der Dreier-Gruppe Erster zu werden, muss Sand nun am Sonntag in Fernwald hoch gewinnen und darauf hoffen, dass am Mittwoch Fernwald in Friedberg gewinnt. Nur dann kann der SSV aufsteigen.