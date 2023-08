Sand II weiter im Höhenflug

Von: Reinhard Michl

Teilen

Zu spät: Der Sander Paul Seidler (rechts) passt den Ball und wird von Angelo Marchesano attackiert. © Reinhard Michl

Sand – In Sprichwörtern oder volkstümlichen Redensarten verbergen sich doch Wahrheiten. Nehmen wir als Beispiel die neuen Besen, die gut kehren oder Sieben auf einem Streich – die im Meisterschaftsspiel der Fußball-Kreisliga A am Samstagnachmittag zwischen dem Kreisoberligaabsteiger SSV Sand II und der aus der B-Liga aufgestiegenen SG Reinhardshagen II ihre Gültigkeit im Doppelpack erfuhren.

Beim Sander 7:1 (2:0)-Heimerfolg gegen die Zweite der Weservereinigten. Neue Besen deshalb, weil bei der gastgebenden Verbandsligareserve mit Matthias Sigges ein neues Gesicht auf dem Trainerstuhl sitzt, und den SSV-Siebenerstreich dokumentierten die nackten Ergebniszahlen.

Gästecoach Hauke Janßen sah vordergründig das Debakel seiner Elf im unsportlichen Verhalten einer seiner Spieler. Denn gespielt waren gerade einmal zehn Minuten, da wurde SGR-Oldie Carsten Gobrecht kurz vor der Sander Strafraumgrenze regelwidrig von den Beinen geholt. Klare Entscheidung: Freistoß für Reinhardshagen. Doch Gobrecht kartete nach, beleidigte seinen Gegenspieler mit Worten, die nicht druckreif waren. Schiedsrichter Philip Deuermeier (VfR Volkmarsen) blieb keine andere Wahl, dieses Vergehen mit Rot zu bestrafen. Im Klartext: Die Weservereinigten mussten 80 Minuten lang in Unterzahl spielen – und spielten damit den Platzherren in die Karten.

Die Sander diktierten von Beginn an das Geschehen, doch mehr als die Treffer von Jannick Essmann (17.) und Lukas Wagner (42.), der noch Pech mit einem Pfostenschuss (19.) hatte, wollte ihnen bis zur Pausenerfrischung nicht gelingen. Auch weil Gästekeeper Moritz Koch einen guten Tag erwischte.

Auch nach dem Seitenwechsel setzten die Hausherren weiter die Akzente, bauten durch Abdul Kader Jabr (46.) sowie Bastian Keller (59.) ihren Vorsprung aus. Reinhardshagen versuchte es gelegentlich mit der Kontertaktik, meistens durch Tim Streicher, ohne aber SSV-Schlussmann Elias Kase in Verlegenheit zu bringen. Der erste richtige SGR-Torschuss von Jan Umbach konnte in der 71. Minute notiert werden, da hatte unmittelbar davor aber Jannick Essmann (70.) schon zum 5:0 getroffen.

Das halbe SSV-Dutzend machte dann der eingewechselte Fabian Brüning (77.) voll. Nun wollten sich alle Sander in der Torschützenliste eintragen, machten naiverweise auf, was Tim Streicher (84.) mit dem Ehrentreffer bestrafte. In der Schlussminute stellte dann jedoch Abdul Kader Jabr (90.) den alten Abstand wieder her. Und damit waren die Weservereinigten noch sehr gut bedient. Ein mehr als zufriedener Matthias Sigges: „So kann es weitergehen.“ (Reinhard Michl)