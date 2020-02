Sand will in der Rhön den nächsten Schritt machen

SSV spielt bei der SG Ehrenberg

+ © Hofmeister Torschütze im Hinspiel: Jan-Philipp Schmidt erzielte das 3:0. © Hofmeister

Nach dem Ende der Winterpause will der SSV Sand am Sonntag mit einem Auswärtsspiel in die Restrunde der Fußball-Verbandsliga Nord starten. Die Mannschaft von Trainer Mario Deppe ist zu Gast bei der SG Ehrenberg. Anstoß ist um 15 Uhr - wenn das Wetter mitspielt und der Rasen in Wüstensachsen von den Verantwortlichen als bespielbar angesehen wird.