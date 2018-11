Sand will oben dran bleiben

Sand. Wenn der SSV Sand weiter im oberen Drittel der Fußball-Verbandsliga mitmischen will, dann muss am Samstag ein Heimsieg gegen den SC Willingen her. Zumal vier vor ihnen postierte Mannschaften (Steinbach - CSC 03 Kassel und Sandershausen - Barockstadt Fulda II) sich im direkten Vergleich duellieren.

Wobei diese Konstellation für die Sander sekundäre Bedeutung hat. SSV-Mannschaftskapitän Tobias Oliev: „Wir konzentrieren uns voll und ganz auf unsere Aufgabe, wollen nahtlos an die Leistungen des vorwöchigen 6:2-Erfolges in Kaufungen anknüpfen und den Dreier auf unserem Konto verbuchen.“

Laut Oliev ein schwieriges Unterfangen: „Willingen war für uns immer ein schwer zu bespielender Gegner, der uns in jedem Vergleich das Leben schwer gemacht hat. Aber für uns steht klar ein Sieg auf der Agenda, um uns damit vom Tabellenmittelfeld absetzen zu können. Wir wollen damit klare Verhältnisse und eine gute Ausgangsposition schaffen, uns vor der Winterpause im oberen Top-Five-Feld etablieren.“

Oliev erwartet, dass die Gäste aus dem Waldecker Upland auf Revanche sinnen, verhagelten ihnen die Sander doch in der Hinrunde mit einem 2:0-Sieg die Festtagsfreude ihres Premierenspiels im neuen Stadion. Zu dem reist Willingen mit der Empfehlung an, sich bisher gerade auswärts als „Hecht im Karpfenteich“ profiliert zu haben. In sechs ihrer neun Aufgaben in der Fremde blieben sie mit drei Siegen und drei Remis ungeschlagen, fuhren damit die Hälfte ihrer 24 Punkte ein und erzielten dabei ebenfalls exakt 50 Prozent ihrer derzeitigen 28 Tore. Und die Upländer haben an ihr letztes Pflichtspiel auf der Sander Höhe keine schlechten Erinnerungen, trotzten sie da doch mit einem Last-Minute-Treffer den Sandern ein 2:2 ab.

In den besonderen Fokus müssen Oliev und Co. die beiden Willinger Top-Vollstrecker Florian Heine (10) und Max Ullrich (6) nehmen, die bisher allein über 50 Prozent der SC-Treffer erzielten. Aber was die Knipserqualitäten betrifft, braucht die SSV-Elf mit Pascal Itter (11), Tobias Oliev (8) und Jan-Philipp Schmidt (7) ihr Licht nicht unter den Scheffel zu stellen.

Michael Heimrich kann in seinem letzten Heimspiel personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Neben den Dauerverletzten Daniel Wagner und Viktor Moskaltschuk fehlt Steffen Klitsch (Handbruch). Fraglich ist der Einsatz des angeschlagenen Abwehrspielers Robert Garwardt. Heimrich, der Anfang September die Nachfolge von Jörg Schäfer antrat, legt sein Amt zur Winterpause auf eigenen Wunsch nieder. Über die Gründe seiner Entscheidung, und ob der SSV schon einen neuen Coach gefunden hat, lesen Sie in der morgigen Ausgabe. (zih)