Sander Reserve steht als Absteiger fest

Treffsicher: Mit seinem Tor beim Breunaer 3:2-Sieg in Immenhausen hat Rinat Kabykenov (rechts) die Chancen seines Teams auf den Relegationsplatz verbessert. © Joachim Hofmeister

Hofgeismar/Wolfhagen – Der Aufsteiger und der Absteiger stehen am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga fest. Während der SV Espenau die erste Kreisoberligameisterschaft in der Vereinsgeschichte feierte, herrscht Tristesse beim SSV Sand II. Nach dem 0:3 in Dörnberg muss die Verbandsligareserve nach zwölf Jahren ununterbrochener Zugehörigkeit zur Kreisoberliga runter in die A-Liga.

Ersen sicherte sich durch ein fulminantes 5:1 gegen Balhorn zumindest schon mal den vorletzten Rang. Jetzt kommt es darauf an, ob und wer von oben runter kommt. Eine Entscheidung darüber wird es wahrscheinlich erst in zwei Wochen geben, wenn die Saison bereits beendet ist. Wettesingen/Breuna/Oberlistingen ist nach dem 3:2-Erfolg in Immenhausen punktgleich mit Weidelsburg im Kampf um den Platz in der Aufstiegsrunde zur Gruppenliga.

TSV Immenhausen - SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen 2:3 (1:1). Das war eine gute Kreisoberligapartie, in der die TSV dem Vizemeisteranwärter Paroli bot. Das 1:0 von Max Busch in der siebten Minute war die Grundlage dazu. Etwas unglücklich für die Immenhäuser der Ausgleichstreffer, als ihr Torwart patzte und Oliver Flörke in der 40. Minute das 1:1 erzielte. Dies gab der SG Auftrieb, die nach dem Seitenwechsel durch Kevin Maischack (58.) und einen in der Entstehung umstrittenen Freistoß von Rinat Kabykenov (64.) auf 3:1 davonzog. Als Busch (72.) zum zweiten Mal traf und die TSV noch mal verkürzte, ging es hin und her, die Gastgeber drängten, die Spielgemeinschaft hatte gute Konterchancen.

SG Weser/Diemel - FSV Wolfhagen II 2:2 (1:1). „Ich finde beide Mannschaften haben sich dieses Unentschieden verdient“, bilanzierte SG-Pressesprecher Karl-Erwin Franz, der sich, zusammen mit Spielern und Zuschauern noch an der guten Leistung von Schiedsrichter Nour-Eddine Belarbi erfreute und diese Art der Spielleitung sehr unterhaltsam fand. Auf dem Platz ging jeder mal in Führung, zunächst Wolfhagen II durch Paul Degenhardt (33.) und dann, nach dem 1:1 (45.) von Leon Piechowiak, Vorarbeit Marcel Peters, nochmals durch Piechowiak (66.) zum 2:1. Die drei Punkte schienen eingetütet, da unterlief der SG-Abwehr noch ein Handspiel. Mario Plutz ließ sich nicht lumpen und erzielte das 2:2.

FSV Dörnberg II - SSV Sand II 3:0 (1:0). Wenn jetzt nicht alles komplett schief läuft für die heimischen Vertreter im unteren Tabellenbereich der übergeordneten Ligen, sollte die FSV-Reserve gerettet sein. Tom Biedebach (44.) im ersten und Hendrik Dietz (58.) sowie Nick Schnegelsberg (66.) im zweiten Durchgang besiegelten auf der Gegenseite den Abstieg des „ewigen Rivalen“ aus Sand.

TSV Ersen - SV Balhorn 5:1 (3:1). Da hat es richtig rumms gemacht auf dem Erser Berg, der TSV feierte den ersten Sieg gegen eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte. Die ersatzgeschwächten Distelberger mussten Feldspieler Robin Mirus ins Tor stellen und diese Tatsache nutzte der ausgebuffte Ioannis Mitrou im Trikot der Gelb/Schwarzen gleich aus. Schon innerhalb der ersten zehn Minute hatte Mitrou (5.), 9.) zwei Freistöße verwandelt. Dann noch das 3:0 (13.) durch Robert Patas nach einer Vorarbeit von Mitrou. Doch die Gäste bemühten sich um Schadensbegrenzung. Nico Häusling traf zum 3:1. Patas legte das 4:1 von David Milanovic (57.) auf. Beim 5:1 (81.) dann Patas ganz elegant wie er nach Abdiqadir-Pass über den Torwart lupfte. Einen Metalltreffer verzeichnete Mitrou, der Gerüchten zufolge den Verein verlassen wird. (Ralf Heere)