Sand II überrascht mit Punktgewinn

Von: Ralf Heere

Fokus auf den Ball: Der Wolfhager Thomas Schin (links) versucht, sich gegen Jonas Dzierzenga vom SSV Sand II durchzusetzen. © Reinhard Michl

Hofgeismar/Wolfhagen – Tabellenführer SV Espenau konnte seine Position kampflos (Gegner Dörnberg II musste wegen zu vieler krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle absagen) in der Fußball-Kreisoberliga auf acht Punkte ausbauen. Die Verfolger patzten, Weidelsburg spielte 1:1 gegen Obermeiser/Westuffeln (siehe Spiel des Tages) und Deisel unterlag der „Mannschaft der Stunde“ Wettesingen/Breuna/Oberlistingen mit 0:1. Am Tabellenende muckte Sand II auf und entführt einen Zähler bei Wolfhagen II. Ersen unterlag indes deutlich in Immenhausen.

TSV Deisel - SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen 0:1 (0:0). Für den TSV folgte nach der Mittwochpleite gegen Immenhausen gleich die zweite Heimniederlage. Aber sie waren dem Angstgegner weitgehend ebenbürtig. Hatten zwar zweimal Glück bei Metalltreffern der SG, hätten aber auch selber in Führung gehen können. Robin Krull traf ins Schwarze, der Unparteiische Sinan Ölge (Hessen Kassel), früher selbst mal kurzzeitig für den TSV als Spieler aktiv, hatte aber gesehen, dass der Ball vor der Vorlage im Toraus war. Die Spielgemeinschaft startete den Gegenangriff und Felix Blätterbauer erzielte das Tor des Tages nach 58 Minuten.

FSV Wolfhagen II - SSV Sand II 1:1 (1:0). Im ersten Abschnitt war die FSV-Reserve drückend überlegen, hätte mehr als das 1:0 (33.) von Manuel Rost herausholen müssen. Der letzte Pass kam jedoch oft nicht an bei den Gastgebern. Nach dem Motto „Über den Kampf zum Spiel“ wurde das Schlusslicht immer selbstbewusster und nach 73 Minuten war es soweit, Routinier Carsten Giesler erzielte den 1:1-Ausgleich. Die „Jungwölfe“ spielten einfach zu umständlich, berichtete Pressesprecher Tony Pospischil und so gingen die fest eingeplanten drei Punkte flöten.

SG Weser/Diemel - SV Balhorn 1:1 (1:1). Beide Mannschaften, jeweils personell geschwächt, wurden schon stärker gesehen. Nach einer Stunde Spielzeit passierte gar nichts mehr. Aber wenigstens im ersten Durchgang wurde etwas geboten. Eine SG-Chance für Dustin Genz und gar nicht lange danach fiel das 1:0 (22.) durch Joey Maihack. Es reichte nicht bis zur Pausenerfrischung, nach 43 Minuten schloss Robin Mirus einen Balhorner Konter per Kopf zum 1:1 ab und das war es dann auch schon.

FC Oberelsungen - Tuspo Grebenstein II 5:1 (2:1). Damit ist die „Neun-Punkte-Woche“ des FCO perfekt und das deutlich. Danach sah es zur Halbzeit noch nicht aus, aber auch nur, weil weitere Chancen ungenutzt blieben und die Tuspo-Zweitvertretung aus einer Chance das Tor machte zum 1:1 (26.) durch Leon Schomburg. 120 Sekunden vorher hatte Alexander Degen auf 1:0 gestellt. Die erneute Führung markierte Hendrik Fenner nach 35 Minuten. Nach der Pause liefen die Angriffe der Elsinger schnörkelloser und erfolgreicher. Die üblichen Protagonisten Philip Bieberstedt (66.) und noch zweimal Fenner (81., 84.) sorgten für klare Verhältnisse und den dritten Sieg in Folge für den FC.

TSV Immenhausen - TSV Ersen 4:0 (1:0). Zwar gab das schnelle 1:0 durch Gian-Luca Caracciolos im Nachschuss verwandelten Handelfmeter in der zweiten Minute den Immenhäusern Sicherheit im Spiel, aber gegen die ersatzgeschwächten Gelb/Schwarzen aus Ersen fiel ihnen auch nicht allzu viel ein. „Zu viele Abspielfehler“, kommentierte es Abteilungsleiter Christian Exner. Etwas besser wurde es nach dem Seitenwechsel. Wieder schnelle Treffer von Max Busch und Denis Leinweber machten schon nach 50 Minuten alles klar. Dann spielte auch Ersen mit und kam mal nach vorne – ohne Auswirkung. Den 4:0-Endstand markierte Busch (81.) (Ralf Heere)