Sattorov lässt Wolfhagen jubeln

Von: Joachim Hofmeister

Elfmeter für Wolfhagen: Rolf Sattorov schiebt den Ball in der Nachspielzeit sicher ins gegnerische Netz. © Joachim Hofmeister

Wolfhagen – 80 Minuten lang war es ein biederes Fußballspiel im Liemecke-Stadion. Hüben wie drüben passierte nicht viel. Das Geschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab.

Die Schlussphase der Verbandsliga-Partie zwischen dem FSV Wolfhagen und der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach werden die 280 Zuschauer wohl aber nicht so schnell vergessen.

Die Wende kam mit SG-Mittelfeldspieler Florian Baldauf, dessen Pfostenschuss die Wolfhager regelrecht wach rüttelte. Ein erstes Raunen ging durch die Menge.

Fast im Gegenzug sorgte der eingewechselte Melih Yilmaz dafür, dass es die Wolfhager Anhänger von ihren Sitzen riss. Auch er hämmerte den Ball ans Aluminium.

Es war eine spannende Schlussphase mit insgesamt drei hochkarätigen Chancen. Die letzte Möglichkeit gab es Sekunden vor dem Abpfiff. Neuzugang Rolf Sattorov sorgte für kollektiven Jubel in Reihen des Aufsteigers. Der Stürmer verwandelte in der fünften Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 1:0. Yilmaz war von Yannik Broscheit zu Fall gebracht worden.

Der junge Wolfhager Angreifer wurde im Laufduell mit dem SG-Verteidiger im Strafraum von hinten an der Wade getroffen, Schiedsrichter Christian Sinning (TSV Ihringshausen) zeigte sofort auf den Punkt.

„Schade, dass dieses Spiel durch einen Elfmeter entschieden wurde“, sagte Gästetrainer Rainer Demus. „Ein Unentschieden wäre aufgrund des Spielverlaufs gerecht gewesen. Es war eine insgesamt mäßige Begegnung mit wenigen Höhepunkten.“

Demus ärgerte sich ein wenig über den Strafstoß. Elfmeterreif sei die Aktion nicht gewesen.

Der SG-Coach hatte eigentlich schon Mitte der ersten Halbzeit einen Elfmeterpfiff erwartet, als Sattorov bei einem Zweikampf um den Ball mit Borscheit im Strafraum zu Boden fiel. „Das war ein klarer Elfer“, gab Demus zu Protokoll. So sah es auch der Gefoulte selbst: „Ich habe nicht verstanden, weshalb der Unparteiische auf Schwalbe entschieden und mich verwarnt hat.“

Sattorov spielte in Folge nur mit angezogener Handbremse. „Ich wollte unbedingt eine Gelb-Rote Karte vermeiden und habe mich deswegen etwas zurück gehalten.“ Voll ins Zeug legte er sich aber beim Strafstoß in der Nachspielzeit. Mit seinem dritten Saisontor sicherte er Wolfhagen den ersten Heimdreier und Platz drei in der Tabelle.

FSV-Trainer Valentin Plavcic herzte den Torschützen und sagte: „Wir mussten auf einige Leistungsträger verzichten, meine Mannschaft hat das heute dennoch gut gelöst.“ (Joachim Hofmeister)