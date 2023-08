Scherer wohl nicht dabei

Von: Michael Wepler

Der Neuzugang ist angeschlagen: Oliver Scherer, der beim Tuspo Grebenstein nun auch Co-Trainer ist, wird gegen den KSV Hessen II wohl nicht spielen. Archiv © Andreas Fischer

Grebenstein – Gleich mit einem Knallerspiel startet die neue Saison in der Fußball-Gruppenliga für den Tuspo Grebenstein, der am Sonntag (15 Uhr) im Sauertalstadion den KSV Hessen Kassel II empfängt. Die Junglöwen nehmen nach zwei zweiten Plätzen und der zuletzt so unglücklichen Niederlage im Relegationsspiel gegen Willingen einen neuen Anlauf in Richtung Aufstieg.

Für Tuspo-Trainer Maximilian Schäfer, der vor seiner Zeit in Grebenstein die B-Junioren der Löwen trainiert hatte, sind sie die ersten Favoriten auf den Aufstieg in die Verbandsliga. Gute Kontakte zum KSV hat auch Rückkehrer Oliver Scherer, der beim Tuspo nicht nur eine Führungsrolle im zentralen Mittelfeld übernehmen, sondern auch Schäfer als Co-Trainer unterstützen soll.

Der 32-Jährige wechselte 2014 vom Tuspo zur zweiten Mannschaft des KSV. Dort war er zwei Jahre lang Stammspieler in der Verbandsliga. In der Saison 2014/15 kam er unter dem damaligen Trainer Matthias Mink sogar zu drei Einsätzen in der Regionalliga. „Das war eine spannende Zeit. Da hat man sich schon ein bisschen wie ein Profi gefühlt. Der Sprung von der Gruppenliga zur Regionalliga ist aber schon groß und mir war das Risiko zu groß, zu viel auf die Karte Fußball zu setzen“, zog der IT-Systemelektroniker sein Studium und seine berufliche Karriere dem Fußball-Halbprofitum vor.

Aus dieser Zeit kennt er noch den aktuellen Löwen-Angreifer Sebastian Schmeer. Nach der KSV-Zeit spielte der inzwischen zweifache Familienvater sieben Jahre für den OSC Vellmar, davon zwei Jahre Hessenliga und fünf Jahre Verbandsliga.

Scherer wird mit dieser höherklassigen Erfahrung seiner neuen, alten Mannschaft auf dem Spielfeld definitiv weiterhelfen. Ob das allerdings schon am Sonntag der Fall sein wird, erscheint mehr als fraglich, da Scherer angeschlagen ist. „Noch sind es ein paar Tage bis zum Spiel, aber ich werde kein unnötiges Risiko eingehen.“ Zudem wird mit Urlauber Leon Ungewickel noch ein wichtiger Spieler fehlen.

Auch wenn einige Spieler fehlen werden und in der Vorsaison das Rückspiel im Sauertalstadion deutlich mit 1:5 verloren ging, rechnet sich Scherer durchaus Chancen aus: „Der KSV hat eine spielstarke Mannschaft mit vielen jungen Spielern. Ihr eher offensiv ausgerichtetes Spiel wird uns aber entgegenkommen. Ich habe von meiner Mannschaft einen guten Eindruck aus der Vorbereitung bekommen. Da steckt noch einiges an Potenzial drin.“

In den vier Testspielen gab es zwei hohe Siege gegen den Kreisoberligisten Deisel (10:0) und beim Gruppenligisten Edermünde (6:1). Niederlagen gab es gegen die Verbandsligisten Wolfhagen (0:3) und Sandershausen (1:3). Dabei lieferten die Grebensteiner ihrem höherklassigen Gegner jeweils eine Halbzeit auf Augenhöhe. Gegen die mit den früheren Grebensteinern Malte Suntrup und Robin Schmacke spielenden Junglöwen sollen es am Sonntag möglichst zwei gute Halbzeiten werden. (Michael Wepler)