Schmeer fällt gegen Schwalmstadt aus

Sand Den mit einem 4:0-Heimsieg gegen Vellmar und dem 3:2-Sieg in Eschwege nach der Winterpause gestarteten Höhenflug will der SSV Sand in der Fußball-Verbandsliga am Samstag, 16 Uhr, auf der heimischen Höhe gegen den 1. FC Schwalmstadt fortschreiben.

Gelingt dies den Hausherren von Trainer Mario Deppe, dann könnten sie als aktueller Tabellensiebter den Rückstand auf den Relegationsplatz nach oben auf nur noch sieben Punkte minimieren, wobei die Sander gegenüber dem dort postierten SV Steinbach zwei Begegnungen weniger ausgetragen haben.

Ein samstäglicher Nachmittagsspaziergang wird es für das Team um Kapitän Tobias Oliev, der schon selbst einmal das Schwälmer Trikot trug, aber mit Sicherheit nicht werden. Die Gäste von Coach Atilla Güven konnten zwar am vergangenen Wochenende die direkte Abstiegszone verlassen, sind jetzt Zwölfter, ihr Polster auf einen Fahrstuhlplatz nach unten beträgt aber nur sechs Zähler. Auch sie stehen also unter Druck. Und sie werden sich für ihre unglückliche 2:3-Vorrundenniederlage revanchieren wollen, wo nach den zwei Sander Toren durch Steffen Bernhardt mit Leonard Freund mit einem Eigentor der FC-Unglücksrabe war.

Dass Sand ein ganz dickes Brett bohren muss, dokumentiert auch die Tatsache, dass die Schwälmer mit drei Siegen und zwei Unentschieden in der Fremde durchaus punkten können. Zu dem blieben sie in ihren vier Aufgaben nach der Winterpause bisher ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis). „Hinzu kommt noch“, so SSV-Pressesprecher Jörn Bochmann, „dass sich Schwalmstadt in der Winterpause personell mit Paul Hohmann, Sercan Atas, Matinja Poredski und den reaktivierten Patrick Herpe, Tobias Girschikofski, Steffen Völker und Daniel Petersohn stark verstärken konnten und meiner Meinung nach mit der Abstiegsfrage nichts am Hut haben werden. Das gilt auch, wenn sie am Samstag bei uns Federn lassen sollten.“

Um dies zu verwirklichen, müssen die Sander vor allem die FC-Vollstrecker Vedran Jerkovic (11) und Leon Lindenthal (9) an die kurze Leine nehmen. Was das Tore schießen betrifft, müssen die Sander mit Jan-Philipp Schmidt (12), Pascal Itter (11) und Tobias Oliev (9) ihr Licht jedoch auch nicht unter den Scheffel stellen. SSV-Trainer Mario Deppe muss verletzungsbedingt auf Torwart Johannes Schmeer verzichten, hinter Robert Garwardt weiter ein Fragezeichen setzen. Ansonsten ist alles an Bord. zih