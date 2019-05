Schmidt und Bravo-Sanchez entscheiden das Derby

Doppelpack: Sands Spielmacher Antonio Bravo-Sanchez, der hier vor Kevin und Dominik Richter an den Ball kommt, erzielte zwei Tore beim Sander 3:0-Sieg in Dörnberg. Foto: Michl

Sand – Das prestigeträchtige Kreisduell der Fußball-Verbandsliga zwischen dem FSV Dörnberg und dem SSV Sand entschieden die Gäste von Trainer Mario Deppe am gestrigen Abend vor 190 Zuschauern im Dörnberger Bergstadion mit 3:0 (1:0) zu ihren Gunsten.

Die Sander verbesserten sich zumindest bis Sonntag um einen Rang auf Platz fünf, während Dörnberg auch rechnerisch den Klassenerhalt nicht mehr schaffen kann. Unser Schnellcheck.

War der Sander Sieg verdient?

Torchancen hatten beide Mannschaften. Der Tabellensechste war aber effektiver. Und die Frage, ob verdient und auch in der Höhe gerechtfertigt ist letztlich zweitrangig, wenn beim Schlusspfiff eine Mannschaft, hier die Sander, drei Mal ins Schwarze trafen, beim Gegner aber kein Treffer notiert werden konnte.

Wer erzielte die Sander Tore?

Gespielt waren im Dörnberger Bergstadion noch keine 60 Sekunden, da musste Platzherrentorwart Dominik Zeiger schon das erste Mal hinter sich greifen. Einen Freistoß drückte Jan-Philipp Schmidt (1.) per Kopf über die Linie. Den Deckel für die Gäste machte dann aber erst in der Schlussphase im Doppelpack Antonio Bravo-Sanchez (62., 84.) drauf.

Hatten die Dörnberger auch ihre Möglichkeiten?

Aber Hallo. Allein Dennis Dauber (3., 8., 43.) hätte es im ersten Durchgang mindestens drei Mal im Kasten von SSV-Torwart Rick Christof klingeln lassen können. Und auch Pascal Kemper hätte treffen können. Einen Schuss von ihm kratzte Florian Amert für seinen schon geschlagenen Keeper von der Linie. Chancen auch durch Florian Müller und Sandro Bätzing. Doch sie schossen knapp daneben oder fanden in Torwart Christof ihren Meister.

Und gab es weitere Sander Top-Möglichkeiten?

Davon gab es ebenfalls jede Menge. Die beste besaß Antonio Bravo-Sanchez (12.), doch seinen Freistoß von der Strafraumgrenze drehte Zeiger mit Glanztat über die Querstange.

Wie reagierten die Dörnberger nach der Pause auf den knappen Rückstand?

Die Platzherren begannen mit viel Druck und hätten durch Kemper das Blatt wenden können. Einmal verfehlte er das Ziel um Papierbreite, dann verzweifelte er am Sander Schlussmann. Aber auch die Gäste hätten früher mehrfach den Dreier eintüten können. Wäre da nicht Torwart Zeiger gewesen.

Hielt das Spiel das Prädikat Derby?

Ja, ganz klar. Die Dörnberger präsentierten sich keineswegs wie ein Absteiger, sondern kämpften leidenschaftlich und verlangten den Sandern schon alles ab.

Gab es einen Aufreger?

Nein, zwei. Einmal hatte Schiedsrichter Patrick Haustein aus Buseck Schwerstarbeit zu leisten. In der 51. Minute gab es eine Rudelbildung und Tumult. Dann stimmten die Dörnberger doch noch den Torjubel an. Serhat Bingül (81.) traf in den Sander Kasten, doch der Treffer fand keine Anerkennung, da aus Abseitsstellung erzielt.

Dörnberg: Zeiger - Gunkel, Plettenberg, K. Richter (63., T. Dauber), Hansch, üller, Kemper, Bätzing, D. Dauber, D. Richter, Bingül.

Sand:Christof - Amert, Dzaferi, Oliev, Schmidt, Klitsch, Bernhardt, Itter (63., Hohmann), Bravo- Sanchez, Wicke, Samson.