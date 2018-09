Schöneberg geht mit 0:12 unter

Kreisliga A: Schauenburg II mit Rekordsieg – Deisel feiert 8:0 – Wolfhagen II 3:2

+ Staubige Angelegenheit: Christian Goihl kommt angeflogen und verwertet eine Flanke zum 6:0 für Deisel. Ralf Marsch im Tor von Fürstenwald hat keine Abwehrmöglichkeit. Foto: Hofmeister

Hofgeismar/wolfhagen. Nur vier Spiele fanden gestern in der Fußball-Kreisliga A statt, doch in denen fielen Tore satt. Am fleißigsten war die SG Schauenburg II, die Schöneberg mit 12:0 auf die Heimreise schickte. Böse erwischte es auch den TSV Fürstenwald, der dem Spitzenreiter aus Deisel mit 0:8 unterlag. Wolfhagen II bleibt oben dran mit dem 3:2 bei Calden/M. II. Nur Diemeltal musste einen Rückschlag hinnehmen, unterlag gegen Weser/Diemel.