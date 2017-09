Schöneberger Höhenflug hält an

Balhorn. Der SV Balhorn II wartet in der Fußball-Kreisliga A immer noch auf den ersten Punktgewinn. Gegen den Tabellenzweiten TSV Schöneberg gab es gestern eine 1:4 (1:2)-Niederlage.

Aber die Kreisoberligareserve lieferte eine gute Partie gegen die Klinter-Elf ab, die in dieser Spielzeit überhaupt nicht mit den unteren Rängen zu tun haben wird. Da ist viel Qualität in den Kader von Trainer Uwe Klinter gekommen. Doch wenn die Distelberger nach dem 1:0 (5.) von Joscha Fritz nachgelegt hätten, dies wäre möglich gewesen, konnte es eine enge Kiste werden. So aber glich Vitali Hilfer nach einer Viertelstunde zum 1:1 aus und Thomas Berschauer erzielte in der 25. Minute den 1:2-Pausenstand.

Direkt nach der Pause wieder eine Drangphase der Gastgeber, erneut nicht belohnt. Schöneberg konterte und machte durch Sofienne Houij (63.) das 1:3. In der Schlussminute erhöhte der Ex-Grebensteiner Maximilian Schäfer noch auf 4:1 für die Gäste. (zyh)