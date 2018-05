Schwalmstadt und Dörnberg trennen sich 3:3 

Ziegenhain. Mit einem Punkt kehrten die Dörnberger Verbandsliga-Fußballer vom Duell der Kellerkinder aus Schwalmstadt zurück.

Für den FSV bedeutete das 3:3 (1:1) einen gewonnener Punkt. In den verbleibenden beiden Partien trifft der FSV auf Rothwesten und Petersberg und kann den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Für die Gastgeber rückt hingegen die Gruppenliga bedrohlich nahe.

Für die Gäste begann das Spiel nicht schlecht. Nach neun Minuten führten sie. Nach einem Einwurf der Schwalmstädter nahemn die Dörnberger Pascal Kemper und Dennis Dauber den Ball auf, düpierten mit einem Doppelpass vier Schwälmer, ehe Dauber eiskalt abschloss.

„Das war unser Weckruf“, wusste der Schwämer Torwart Tobias Kreuter. Schwalmstadt nahm den Kampf an. Nicht von ungefähr gelang dem FCS-Mann mit der größten Leidenschaft ein Doppelpack. Dem stürmenden Abwehrchef Fabian Seck nämlich, der zwei blitzsaubere Kopfballtreffer markierte. Zunächst nach einem Freistoß von Patrick Herpe (22.), später nach einer Ecke des Kapitäns (55.).

Zwischen den beiden Treffern hätten „sie uns platt machen können“, sagte FSV-Pressesprecher Andreas Weinreich. Aber die Gastgeber vergaben ihre Chancen, obwohl sie Dörnberg im Griff hatten.

Die Gäste machten es besser: Der Ausgleich fiel per Freistoß von Dauber sehenswert, nachdem der aufreizend lässig agierende Vedran Jerkovic FSV-Kapitän Kemper unnötig gefoult hatte (66.). Das weckte die Lebensgeister der Gäste. Und beim FCS hatten sie Kraftpaket Dauber immer noch nicht auf dem Schirm. Der Angreifer kam nach einem Freistoß aus 40 Metern von Serhat Bingül völlig frei zum Kopfball – 2:3 (74.).

Ab dann war es ein offener Schlagabtausch. Das folgende 3:3 durch Leonard Freund hätte längst nicht die letzte Pointe sein müssen. In der vierten Minute der Nachspielzeit klärte der eingewechselte Schwälmer Lukas Ide vor dem einschussbereiten Andreas Schulze nach einem Konter über Kemper und Rico Lotzgeselle.

So blieb es bei der Punkteteilung bei einem Spiel, in dem die Dörnberger in der Endphase mehr am Boden lagen als standen. „Von Zahnfleisch war bei uns keine Rede mehr. Wir sind komplett rund gelaufen“, erklärte FSV-Coach Dirk Lotzgeselle das zeitbringende Verhalten seiner Schützlinge, denen das Remis eindeutig mehr nützt. Der Punkt könnte bei der Endabrechung Gold wert sein

Dörnberg:Schaub - Gunkel, Bingül, T. Dauber, Plettenberg - K. Richter (66. R. Lotzgeselle), Müller, Wenzek (90.+2 Biedebach), Dauber (85. Hartmann) - Schulze, Kemper.

Tore:0:1 Dauber (9.), 1:1 Seck (22.), 2:1 Seck (56.), 2:2 Dauber (66.), 2:3 Dauber (74.), 3:3 Freund (86.).