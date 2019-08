Schwerer Gegner zum Saisonstart

Calden/Meimbressen erwartet Reichensachsen

+ Behauptet sich auf dem Platz: Marcel Schindler (hier rechts im Spiel gegen den KSV Hessen), ist der dienstälteste Feldspieler bei der SG Calden/Meimbressen. Den Sonntagsgegner Reichensachsen schätzt er sehr stark ein. Foto: Thiele

Calden– Zum Saisonauftakt in der Fußball-Gruppenliga empfängt die SG Calden/Meimbressen den SV Reichensachsen. Nach dem Festtag am Mittwoch gegen den KSV Hessen Kassel beginnt also am Sonntag (15 Uhr, Kaiserplatz) der Ligaalltag und der bringt doch einige Veränderungen innerhalb der SG hervor.