Sechs Tore – nur drei zählen

Von: Reinhard Michl

Augen zu und durch: Luftkampf zwischen dem Elbetaler Yannik Mosebach (rechts) und dem Immenhäuser Max Busch. © Reinhard Michl

Elbenberg – Es bleibt dabei. Die in die Fußball-Kreisoberliga aufgestiegene SG Elbetal muss weiter auf den ersten Dreier warten. Trotz Vorteil des heimischen Elbetalstadions mussten sich die Vereinigten von Trainer Sascha Cellarius der TSV Immenhausen mit 2:3 (0:0) geschlagen geben. Was nach nur erst einem Remis sowie drei Nullnummern bedeutet, dass in Elbenberg und Naumburg weiterhin das Szenario vom Schein der Roten Laterne erhellt wird. Im Klartext: Elbetal bleibt Tabellenletzter.

Dabei hätten die Platzherren früh in Führung gehen können, doch Arthur Weber (9.) verzweifelte an TSV-Schlussmann Niklas Grujo. Im direkten Gegenzug stimmten dann die Immenhäuser den Torjubel an, den aber der auf der Linie klärende David Aschenbrenner verstummen ließ.

In der Folge lieferten sich beide Mannschaften einen intensiven Schlagabtausch, optisch mit leichtem Plus für die Gäste. Die dies auch in drei Buden umsetzen konnten, die jedoch nicht zählten. Zwei fielen aus klarer Abseitsposition, einmal soll der Ball schon im Toraus gewesen sein. Wobei sich hier der ansonsten souverän leitende Unparteiische Michael Matheiowetz (Brunslar/Wolfershausen) aber irrte. So ging es torlos in die Pause.

Und dann doch die Gästeführung. Als Nils Hellwig von den Beinen geholt wurde, nutzte der gerade eingewechselte Stefan Bachmann (64.) den fälligen Strafstoß zum 0:1. Die TSV-Freude war jedoch nur von kurzer Dauer, glich im Gegenzug Julius Platte (67.) zum 1:1 aus.

Elbetal drückte weiter, lief dabei voll ins offene Messer. Mit einem Flugkopfball brachte Stefan Bachmann (73.) seine Farben erneut in Führung, die Nils Hellwig (74.) 60 Sekunden noch ausbaute. Wobei Immenhausen es dann versäumte, den Sack definitiv zuzumachen. Fast ein halbes Dutzend mal verzweifelten sie an Platzherrenkeeper Robin Ritter. Die mangelhafte Chancenverwertung hätte Niklas Jacobi (84.) bestrafen können, traf aber nur die Querlatte. So blieb nur noch die Resultatsverbesserung durch Julius Platte (88.).

TSV-Trainer Pascal Krauss: „Wir haben uns schwergetan, unser Sieg ist aber hochverdient.“ Sein Kollege Sascha Cellarius sah es etwas anders: „Dieses Spiel hätten wir nie verlieren dürfen. Die Gegentore haben wir uns selbst reingelegt.“ (Reinhard Michl)