Sechs-Tore-Spektakel im Derby

Gruppenliga: Grebenstein und Calden/Meimbressen trennen sich 3:3

+ © Raphael Wieloch Es geht um jeden Zentimeter: Marcel Szecsenyi (rechts) vom Tuspo Grebenstein schirmt den Ball vor Calden/Meimbressen Kapitän Lukas Holst ab. © Raphael Wieloch

Grebenstein – Es war ein packendes Derby am Freitagabend mit Höhen und Tiefen, indem sich die Fußball-Gruppenligisten Tuspo Grebenstein und SG Calden/Meimbressen am Ende leistungsgerecht 3:3 (1:0) trennten.

„Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt, mehr als nur das eine Tor vorzulegen“, sprach Tuspo-Trainer Maximilian Schäfer von verpassten Möglichkeiten vor der Pause. Dagegen lobte SG-Trainer Altan Ersoy seine Elf nach der Pause: „Nach einer mutlosen ersten Halbzeit hat meine Mannschaft gezeigt, was in ihr steckt.“

Die erste Chance des Spiels hatte Jason Busch für die Gäste, als er nach einer Flanke von rechts knapp das Tor verfehlte (11.). Nur zwei Minuten später verfehlte auch Timon Rüb das Tor der Gäste.

Nach einem Pass von Marcel Szescenyi war es Torjäger Manuel Frey, der an der Strafraumgrenze seinen Gegenspieler ausspielte, in den Strafraum eindrang und zum 1:0 traf (36.). Der Tuspo hatte nun Oberwasser und hätte nachlegen können. Kurz vor der Pause verfehlte Thore Janssen nur knapp eine Hereingabe von Jannik Kleinschmidt (42.).

In der zweiten Halbzeit erwischten die Gäste den besseren Start. Hannes Dittmar, Jannis Käckel und Jan Mackewitz vergaben gute Chancen zum Ausgleich. Auf der Gegenseite verfehlte Frey das kurze Eck.

Nach einem Diagonalball auf die linke Seite flankte Janssen ins Zentrum, wo Frey das 2:0 köpfte (53.). Viel sprach nun für einen Sieg der Gastgeber, doch nach einer Balleroberung im Mittelfeld und einer gelungenen Kombination mit Hannes Dittmar traf Busch aus 15 Metern zum 2:1-Anschlusstreffer (63.). Die Caldener legten nach. Rückkehrer Marko Utsch setzte den Ball aus 13 Metern über das Tor, zeigte sich danach aber als guter Vorbereiter. Nach seiner Ecke von links auf den langen Pfosten köpfte Valentin Gleibs das 2:2 (68.). Nur zwei Minuten später spielte Utsch die Ecke von rechts an den kurzen Pfosten, wo Neuzugang Tristan Krug das Spiel zu Gunsten der Gäste drehte (70.).

Vor der drohenden Heimpleite im ersten Spiel bewahrte den Tuspo einmal mehr Frey, der nach Vorlage von Janssen den 3:3-Ausgleich markierte (75.). Kurz vor Schluss hatten Marvin Schmidt und Utsch jeweils den Siegtreffer auf dem Fuß. (Michael Wepler)

Grebenstein: Geschwind - Heckmann (70. Michel), J. Schmidt, T. Schmidt, Durward - Rüb - Kleinschmidt, Frey, Szecsenyi (78. Drube), Frey, Janssen (76. Burghardt) - M. Schmidt.

Calden/Meimbressen: Hernandez Szarka - Celik (46. Käckel, 87. Oetken), Holst, B. Dittmar, Finis - Krug, J. Mackewitz - Utsch, Busch, H. Dittmar (87. Bernhard) - Gleibs (84. Rost).

Schiedsrichter: Daniel Heist (Hertingshausen) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0, 2:0 Frey (36., 53.), 2:1 Busch (63.), 2:2 Gleibs (68.), 2:3 Krug (69.), 3:3 Frey (75.).