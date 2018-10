Sechs Tore und zwei verschossene Elfmeter

Udenhausen. Das Spitzenspiel der Fußball-Gruppenliga zwischen den beiden Kreisrivalen SG Hombressen/Udenhausen und SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen endete vor 400 Zuschauern mit 3:3 (1:1).

Über dieses Spiel gab es keine geteilten Meinungen. Von Betreuer Uwe Lohne und Trainer Marco Siemers von Hombressen/Udenhausen bis hin zu Gästetrainer Marco Wolff und Spielausschussmitglied Wolfgang Reinicke sprachen alle von einem glücklichen Punktgewinn des Aufsteigers. Dies ist ganz einfach an den Fakten auszumachen. Neben den drei Treffern fünf weitere Torchancen für die Gastgeber und zwei vom Gästetorwart Sören Lipphardt parierte Elfmeter, auf der anderen Seite alle drei Tore durch Standardsituationen und nur zwei weitere Torschüsse.

Doch in diesem etwas verrückten Fußballspiel, das für die vielen Zuschauer jede Menge Spannung bot, hätten die Breunaer sogar mit einer Führung in die Pause gehen können. Nachdem sie in der ersten halben Stunde klar unterlegen waren und nur durch den Treffer von Dominik Lohne (21.) mit 0:1 zurücklagen, erzielte Rinat Kabykenov mit Kunstschuss Nummer eins nach 43 Minuten per Freistoß den 1:1-Ausgleich und in der Nachspielzeit verpasste Oliver Flörke nur um Zentimeter das 1:2. Gäste-Ersatzkeeper Sören Lipphardt hielt nach 35 Minuten einen Strafstoß von Jonas Krohne und auch den Nachschuss von Lohne.

Genau so filigran wie Kabykenov zeigte sich Dominik Lohne in der 48. Minute, als er von der linken Seite rechts oben ins Toreck zum 2:1 einschoss. Nach knapp einer Stunde die nächste Heldentat von Sören Lipphardt im Gästetor, er parierte einen Handelfmeter von Lohne. Danach traf Lucas Hecker von Hombressen/Udenhausen das Außennetz. Nach 71 Minuten war Lipphardt machtlos. Dominik Lohne stoppte den Ball und zog trocken zum 3:1 ab, wieder in die rechte Ecke. Zuvor musste der Neuling schon zweimal auswechseln, doch aufgegeben haben sie diese Partie nie. Eine Viertelstunde vor Schluss traf Kabykenov wieder per Freistoß aus 20 Metern Entfernung zum 3:2. Sechs Minuten vor dem Schlusspfiff verursachten die Gastgeber wieder einen Freistoß und Kabykenov trat natürlich wieder an und diesmal wehrte Christoph Möller im Kasten der Reinhardswalder zwar ab, doch nicht aus der Gefahrenzone, Jacob Dittmer stocherte den Ball zum 3:3 ins Netz.

Mittlerweile war das ein offener Schlagabtausch und die Siemers-Schützlinge längst nicht mehr so überlegen. Trotzdem hatten sie noch eine Top-Chance durch Lohne, die Max Flöter auf der Torlinie vereitelte. Eine von vielen richtigen Entscheidungen des Unparteiischen Florian Carls (TSV Wabern).

Das sagten die Trainer

Breunas Coach Marco Wolff war sehr zufrieden mit dem Punktgewinn: „Der Gegner war spielerisch und taktisch besser.“ Marco Siemers von Hombressen/U. trauerte den vergebenen Chancen nach, kritisierte aber auch, dass seine Mannschaft nach dem 3:1 zu nachlässig gewesen sei.