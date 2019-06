Seit 20 Jahren im Ehrenamt

Seit 20 Jahren Fußball-Abteilungsleiter in Zierenberg. Volker Klapp ist für seinen Verein nicht nur an Wochenenden unterwegs.

Das Handy am Ohr, Kugelschreiber und Block stets griffbereit. Volker Klapp hat auch während der Sommerpause alle Hände voll zu tun. „Nach der Saison ist vor der Saison“, sagt der Fußball-Abteilungsleiter des TSV Zierenberg. Seit 1999 hat er dieses Amt inne. Die Stunden, die er während dieser Zeit für Sport und Ehrenamt investiert hat, sind unzählbar. Kürzlich wurde Klapp für sein freiwilliges Wirken vom Hessischen Fußball-Verband ausgezeichnet.

Wie immer ist der Vater einer 14-jährigen Tochter dieser Tage bemüht, gemeinsam mit dem Trainer- und Betreuerstab schlagkräftige und konkurrenzfähige Mannschaften zusammen zu stellen. Kein leichte Aufgabe für den Maschinenbauingeneur. „Es wird immer schwieriger neue Spieler zu gewinnen“, sagt Klapp. „Geld macht den Unterschied. Im Fußball wie im „richtigen“ Leben. Wer es hat, dem bieten sich bessere Möglichkeiten“, fügt er an. Schon in den unteren Klassen würden Vereine viel Geld für neue Spieler ausgeben. „Da können und wollen wir nicht mithalten“, sagt der 56-jährige Funktionär.

Neben der Suche nach Verstärkung ist Klapp aktuell damit beschäftigt, eine Trainingsstätte für die TSV-Fußballer zu finden. Sowohl in Zierenberg als auch in den Ortsteilen Oberelsungen und Oelshausen sollen die Sportplätze in den kommenden Wochen auf Vordermann gebracht werden.

Beide Zierenberger Mannschaften tragen deshalb ihre ersten Meisterschaftsspiele auf fremden Boden aus.

Wo sich der Gruppenliga-Aufsteiger und das B-Liga-Team auf die neue Saison vorbereiten werden, ist noch unklar. Klapp hat in Ehrsten angefragt, eine weitere Option wäre Obermeiser. „Ich werde in Kürze einen Ausweichplatz gefunden haben“, ist er sich sicher. „Ich stand in den vergangenen 20 Jahren vor weitaus größeren Herausforderungen“, zeigt sich der Fußball-Boss zuversichtlich.

Trotz der zeitintensiven und nicht selten anstrengenden Tätigkeit hat Klapp die Freude an seiner ehrenamtlichen Arbeit beim TSV Zierenberg nie verloren. „Mein Leben richtet sich oft nach dem Spielplan“, lacht er augenzwinkernd. „Außerdem halten mich die Spieler jung und fit.“ Die Aufstiegsfeier der ersten Mannschaft vor wenigen Wochen habe richtig Spaß gemacht.

Und so kann man wohl davon ausgehen, dass Volker Klapp noch ein Weilchen mit dem Handy am Ohr und Kugelschreiber und Block in der Hand auf den Sportplätzen anzutreffen ist.

Von Joachim Hofmeister