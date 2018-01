Seit gestern rollt der Ball in Immenhausen

Immenhausen. Seit gestern rollt der Ball bei der Immenhäuser Fußballwoche. Den Auftakt machten die E- und F-Junioren. Insgesamtwerden genau 80 Mannschaften an der Veranstaltung der TSV teilnehmen, die auf neun Turniere von den Bambini bis zu den Alten Herren verteilt sind.

? Gibt es Veränderungen gegenüber dem Vorjahr?

!Das Turnier wurde gegenüber dem Vorjahr um einen Tag auf fünf Tage gekürzt. Die meisten Veränderungen gibt es beim Seniorenturnier, das von 18 auf zwölf Mannschaften gekürzt wurde. So wird es bei den Senioren statt vier nur noch zwei Gruppen à sechs Mannschaften geben, die ihre Vorrundenspiele am Donnerstag- und am Freitagabend bestreiten werden. Eine weitere Änderung ist, dass die A- und B-Juniorenturniere an einem Tag ausgetragen werden.

? Wer sind die Favoriten beim Seniorenturnier?

!Natürlich ist der Verbandsligist TSV Rothwesten, der zuletzt dreimal gewann, der Topfavorit. Die Gruppenligisten TuSpo Grebenstein, SG Hombressen/Udenhausen als Vorjahresfinalist, SG Calden/Meimbressen und Gastgeber TSV Immenhausen wollen bei der Titelvergabe ein wichtiges Wörtchen mitreden, wobei natürlich entscheidend sein dürfte, mit welcher Besetzung diese Mannschaften an den Start gehen werden

?Wer könnte für eine Überraschung sorgen?

!Im Vorjahr erreichten der B-Ligist SG Schachten/Burguffeln und der A-Ligist TSV Holzhausen das Halbfinale. Sollte die eine oder andere klassenhöhere Mannschaft patzen, könnten sie erneut eine gute Rolle spielen.

?Gibt es noch weitere Attraktionen für die Zuschauer?

!Neben vielen spannenden Spielen können sich die Zuschauer wieder auf eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen freuen. (zmw)