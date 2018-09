SG-Bezwinger kommt nach Wolfhagen

Will nicht das Nachsehen haben: Wolfhagens Torwart Sebastian Schmidt. Foto: Rieß

Wolfhagen. Erneut muss der FSV Wolfhagen gegen einen Absteiger der Verbandsliga ran.

Erst am Mittwoch hatten die Wölfe beim KSV Hessen Kassel II mit 2:0 verloren. Gegen den TSV Rothwesten hoffen sie nun am Sonntag, 15 Uhr, endlich wieder einen Sieg einzufahren.

Die Wölfe schätzen den TSV ähnlich stark wie KSV Hessen Kassel II ein – genauso holprig wie der KSV ist er aber auch in die Saison gestartet. „Rothwesten hatte ganz klar Startschwierigkeiten“, erklärt Wölfe-Trainer Halil Inan, „Mit dem 9:1-Sieg gegen Reichensachsen am vergangenen Samstag haben sie aber nun ein ganz dickes Ausrufezeichen gesetzt.“ Und dass der TSV am Mittwoch der SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen die erste Saisonniederlage beibrachte, spricht ebenfalls für die Stärke von Rothwesten.

Bisher lief die Saison für beide Teams ähnlich: Zwei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen für die Wölfe; drei Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage für den FSV. Die Gäste sind damit Fünfter, der FSV hingegen auf Platz neun. Die Startschwierigkeiten der Gäste erklärt Inan vor allem mit dem langen Fehlen des Griechen Elitioni Pietri: „Pietri ist quasi der Kopf der Mannschaft.“In den Reihen von Rothwesten trifft Nikolaj Eckhardt am meisten. Sechs Tore gehen bereits auf sein Konto. „Auf Eckhardt müssen wir natürlich aufpassen und ihn in den Griff bekommen“, sagt Inan. Offensiv ist der Gegner insgesamt recht gut aufgestellt.

Gerade gegen Mannschaften, die ähnlich in der Tabelle stehen, ist es wichtig, Punkte mitzunehmen. Denn die Punkte aus solchen Partien können am Ende entscheidend sein.

„Wir wollen jetzt auf jeden Fall wieder einen Dreier holen - gerade nach der Niederlage am Mittwoch“, betont Inan.

Das dürfte aber schwierig werden, denn die Belastung bei zwei Partien in einer Woche ist groß. Die vorjährige Verbandsligamannschaft Rothwesten sollte dies leichter wegstecken als der Gruppenligist. Sollten die Wölfe aber erneut verlieren, laufen sie Gefahr, in die Abstiegszone abzusinken. Noch ist sie zwei Punkte entfernt. (zis)