Dem Rückstand zum Trotz

Von: Ralf Heere

Kampf um den Ball: Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenaus Robert Patas im Zweikampf mit Grebenstein Niklas Kleinschmidt (rechts). © Ralf Heere

Ersen – Gelungene Heimpremiere für die SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau in der Fußball-Kreisoberliga. Am zweiten Spieltag besiegten die Liebenauer den Tuspo Grebenstein II mit 3:1 (1:1).

Gleich mal ein Erfolgserlebnis, der Wunsch der Verantwortlichen rund um die erweiterte Spielgemeinschaft ging in Erfüllung. „Das ist wichtig für die Moral in der Anfangs- und Findungsphase für alle Beteiligten“, freute sich der Spartenleiter von Ostheim/Zwergen, Lars Eichenberg. Er sah auch in der zweiten Halbzeit gute spielerische Ansätze, die Hoffnung machen für diese Saison. Dass beide Mannschaften auf dem Erser Berg nicht unbedingt in der oberen Tabellenhälfte erwartet werden, spiegelte sich teilweise auf dem Platz auch wieder.

Viele Torchancen wurden hier nicht kreiert, dies ärgerte besonders Grebensteins Trainer Alessandro Siciliano. „Mehr vor des Gegners Tor waren meine Männer, doch wenn es darauf ankam, wurden die falschen Entscheidungen getroffen. Sprich: Der letzte Pass in die Gefahrenzone fehlte oder missglückte“, kommentierte Siciliano das Geschehen auf dem grünen Rasen. Wie es hätte öfter gehen können, zeigte der Tuspo nach 18 Minuten. Erst ein Abseitstor von Ashraf Abbes und kurz darauf ein Flügelspiel auf Erik Maiterth, der nach innen zog, zwei Gegenspieler aussteigen und dann auch Schlussmann Felix Schönberg keine Chancen ließ – 0:1.

Keine fünf Minuten später brillierte das neue Stürmerduo der Spielgemeinschaft. Omar Awke zu Mohamud Mahamed Abdiqadir und der erzielte das 1:1.

Dann gab es lange Zeit Mittelfeldgeplänkel und erst fünf Minuten vor dem Pausenpfiff wieder ein Torschuss von Awke für die Heimelf.

Optisch war die Gruppenligareserve durchaus überlegen und ein abgeblockter Schuss von Max Michel hätte etwas einbringen können. In der 65. Minute Awke fast genauso wie Maiterth in de ersten Halbzeit: Solo über die rechte Angriffsseite und der gelungene Abschluss zum 2:1. Auf der Gegenseite die Ausgleichschance für Abbes (73.).

Der Oldie hatte sich mittlerweile auf den Platz geschlichen, Adrian Sefa. Und der hat immer noch ein Näschen dafür, wo die Gefahr lauert. Einfach drauf gehalten nach 81 Minuten, der Gegner fälscht ab, Tuspo-Schlussmann Lukas Bangert kann seinen Reaktionsweg nicht mehr ändern und der Ball landet in der Mitte des Tores zum 3:1. Bangert hatte auch noch seine starke Szene, parierte eine Bogenlampe von Robert Patas bravourös. (Ralf Heere)