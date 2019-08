SG geht erleichtert ins Spiel

Gutes Passspiel nötig: Wenn Calden/Meimbressen, hier Dennis Faust am Ball, gegen Lichtenau den zweiten Saisonsieg einfahren will, müssen die Pässe sitzen. archiv-Foto: Michl

Calden – Zum Abschluss der „englischen Woche“ in der Fußball-Gruppenliga hat die SG Calden/Meimbressen noch ein weiteres Heimspiel. Zu Gast ist ab 15 Uhr auf dem Kaiserplatz der verlustpunktfreie Neuling Lichtenauer FV.

Das war eine richtige Erleichterung am Mittwoch Abend für die Caldener und ihren neuen Trainer Sven Dopatka, als der Schlusspfiff ertönte und der 2:1-Sieg gegen Vollmarshausen fest stand. Nun kann die Mannschaft ein wenig entspannter dem nächsten Spiel entgegensehen und betrachtet man die bisherigen Ergebnisse der Lichtenauer, die auswärts bei Vellmar II und Hessen Kassel II gewinnen konnten, haben die Vereinigten gar nichts zu verlieren. Besonders auch deswegen, wenn man sich die Neuzugänge des LFV betrachtet. Da sind Spieler aus der Verbandsliga darunter, oder sogar mit Furkan Eker ein Hessenligaspieler. Am bekanntesten ist hier Berat Miftari, der auch schon in Diensten des FC Schachten stand. Möglich macht dies alles unter anderem ein Sponsor wie Gerhard Klapp.

„Das Erfolgserlebnis am Mittwoch war unheimlich wichtig, die Mannschaft braucht auch mal ein positives Erlebnis“, freute sich Dopatka mit seinen Spielern. Die hatten zwar mal wieder die Anfangsphase verschlafen, aber danach ein ordentliches Spiel gemacht und wie schon beim 3:4 in Kaufungen sich auch genügend Torchancen erarbeitet. Gegen den starken Aufsteiger, der früher mit zur wieder aufgelösten SG Lossetal gehörte, wird es wahrscheinlich nicht so viele geben, deswegen muss die Chancenverwertung unbedingt besser werden. Außerdem dürfte die Abwehr vor der nächsten Bewährungsprobe stehen.

In der Tabelle ist die SG jetzt erst einmal Zehnter, aber eine Entwarnung ist das nicht, zumal mit BC Sport Kassel und Wolfhagen Mannschaften hinter ihnen stehen, die da gar nicht erwartet werden. zyh