Ohne Becker nach Vollmarshausen

Reinhardshagen bei der FSK – einige Spieler fraglich

Reinhardshagen – Die SG Reinhardshagen reist am Sonntag (15 Uhr) zum ersten Auswärtsspiel der neuen Saison in der Fußball-Gruppenliga zur FSK Vollmarshausen.

Und dann ist Torwart Marius Becker wie schon beim Auftakt gegen Eintracht Baunatal nicht dabei. Er hatte Pech im Urlaub vor anderthalb Wochen und verletzte sich an einem Körperteil, das ein Torwart unbedingt braucht. Der 28-Jährige zog sich eine Schnittwunde an der Hand zu und wird noch etwa zwei Wochen zuschauen müssen. Mit Moritz Koch hat er aber einen Vertreter, der sein Können auch schon unter Beweis gestellt hat.

Aber dies sind nicht die einzigen Sorgen bei der Spielgemeinschaft, weil Samih Bisevac und Stefan Rosenthal ebenfalls verletzt sind und sich Luca Andrecht, Ole Bertelmann und Gianluca Marino im ersten Spiel Blessuren zugezogen haben. Trotzdem: Auf die Leistung gegen ein Team wie Eintracht Baunatal, das in der Spitzengruppe erwartet wird, lässt sich aufbauen, findet Becker.

Der Gegner am Sonntag hat seine Auftaktpartie gegen Calden/Meimbressen verloren. Und klar: Wenn diesmal erneut einer verliert, findet er sich erst einmal im unteren Tabellendrittel wieder. Davon möchte sich Reinhardshagen eigentlich fernhalten und nicht so lange zittern wie in den letzten beiden Spielzeiten. Mit den beiden Neuzugängen Lukas Salomon und Janik Ziegler, die sich bisher als Verstärkungen erwiesen haben und wenn alle wieder fit sind, sollte dies machbar sein, so Becker.

Ein Punktgewinn in Vollmarshausen wäre schon mal wertvoll – bloß nicht verlieren, so lautet die Devise. Doch der Gegner hat eine ausgebuffte Truppe, letzte Saison konnte da Reinhardshagen gar nichts holen, war beim 0:2 und 1:2 aber auch nicht chancenlos.

In der Offensive waren beide Teams im vergangenen Jahr mit über 60 Treffern gut dabei, aber in der Abwehr haperte es hin und wieder. Wer sich da am Sonntag konstanter zeigt, hat vielleicht den Schlüssel zum ersten Saisonsieg. (Ralf Heere)