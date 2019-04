SG verliert zwei Punkte in turbulenter Schlussphase

Wichmannshausen – Ein unterhaltsames, gutes Fußball-Gruppenliga-Spiel wurde den Zuschauern in Wichmannshausen geboten. Die über weite Strecken überlegene Mannschaft waren zwar die Gäste, doch nach einer turbulenten Schlussphase konnte die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistigungen nur mit einem Punkt die Heimreise antreten.

Verloren hatten sie zwei Punkte in der Nachspielzeit.

Nach 90 Minuten lag die SG mit 3:2 in Führung. Doch dann gab es eine Ecke und Wichmannshausens Marvin Moritzer drückte den Ball aus kurzer Distanz in der 91. Minute über die Linie. Das Schlusslicht der Liga jubelte über den Punkt. Der Ausgleich war der Schlusspunkte von 15 torreichen Schlussminuten.

Auch den Auftakt beim Torreigen hatten die Gastgeber besorgt: nach 21 Minuten schoss Björn Ruelberg seine Elf in Führung. Was folgte war ein Sturmlauf der Gäste, die sich zahlreiche Möglichkeiten zum Ausgleich herausspielten. „Die Gäste hatten viele Chancen, doch unser Torhüter Julian Walter hat eine unfassbar starke Leistung gezeigt und sicher 15 Bälle gehalten. Davon auch zwei schier unhaltbare“, fasste Wichmannshausens Abteilungsleiter Sven Schellhase die Partie zusammen.

So dauerte es auch bis zur 78. Minute, eher die Breunaer jubeln konnte. Rinat Kabykenov traf zum 1:1. Und damit begann das Toreschießen erst richtig. Denn in den letzten zehn Spielminuten sollten vier weitere Treffer fallen. Zunächst jubelten die Gäste über die Führung, die Marvin Wolff (81.) erzielte, dann glichen die Gastgeber durch Niklas Wieditz (88.) aus.

Quasi im Gegenzug schoss erneut Kabykenov (89.) Wettesingen/B./O. erneut in Führung, doch dann folgte eben jene aus Gäste-Sicht unglückselige Ecke in der Nachspielzeit.

Die SG bleibt zwar auf dem elften Platz, doch wartet sie weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr. Nach dem die SG so furios in die Saison gestartet war, muss sie sich langsam ernsthafte Sorgen um den Klassenerhalt machen. Nächsten Sonntag kommt Kleinalmerode.