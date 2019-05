SG zittert sich zum Sieg

Durch einen von Jakob Dittmer verwandelten Foulelfmeter in der 77. Minute hat die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen enorm wichtige Punkte gegen den Abstieg aus der Fußball-Gruppenliga geholt.

Hierzu der Schnellcheck:

Hat sich die Ausgangslage für die SG gebessert?

Der drittletzte Spieltag ist für die SG gut gelaufen, die sich durch den Sieg auf den elften Platz verbesserte. Von den direkten Mitkonkurrenten verlor Heiligenrode beim OSC Vellmar II mit 2:3 und Vollmarshausen erreichte ein torloses Remis bei Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach.

Wie war das Spiel?

Es war Abstiegskampf. Zumindest für die Gastgeber, während die Gäste bereits vor dem Spiel abgestiegen waren. Der SG war der Druck, unter dem sie stand und dass sie in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen hatte, anzumerken. Bosporus zeigte sich hinten anfällig, wurde aber gerade in der zweiten Halbzeit zu wenig unter Druck gesetzt.

Wie fielen die Tore?

Beim 0:1 traf Nima Lativiahvas im Anschluss an eine Ecke per Kopf zum 0:1 (17.). Marvin Wolff leitete das 1:1 im Mittelfeld ein, als er auf die linke Strafraumseite spielte, wo Dennis Flörke fast freistehend in die lange Ecke traf (35.). Erneut über die linke Seite fiel noch vor der Pause das 2:1. Felix Kleinschmidt hatte in den Fünfmeterraum gespielt und Dittmer traf aus kurzer Distanz (40.). Sicherheit gab diese Führung aber nicht. Als Berhane Gebremichael im Strafraum zu Fall kam, zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Erneut Latifiahvas verlud Philipp Weymann zum 2:2 (68.). Die Entscheidung fiel, als Dennis Flörke in den Strafraum eindrang und ebenfalls von den Beinen geholt wurde. Erneut gab es Elfmeter. Dittmer verlud Torhüter Emre Balci und traf halbhoch in die linke Ecke.

Gab es weitere Torszenen?

Da gab es einige. Vor dem Ausgleich lief Dittmer frei auf Torwrt zu, konnte ihn aber nicht umspielen (31.). Kurz vor der Pause verfehlte Rinat Kabykenov von der Strafraumgrenze knapp das Tor (44.). Die beste Chance, auf 3:1 zu erhöhen hatte Dittmer, als er auf Balci zulief, aber erneut an ihm scheiterte (58.). Unmittelbar nach dem Ausgleich zum 2:2 vereitelte Weymann zwei Chancen von Eron Maskuli und Gebremichael (70.). Gebremichael hatte auch die letzten beiden Chancen, als er im letzten Moment von Michael Jacobi vom Ball getrennt wurde und danch das Tor knapp verfehlte (83., 85.).

Was sagte SG-Trainer Marco Wolff?

Wolff zeigte sich sehr erleichtert nach dem Erfolg. „Meiner Mannschaft war die Nervosität anzumerken. Entscheidend war der Sieg, der uns hoffentlich Selbstvertrauen für die letzten beiden Spiele geben wird.“