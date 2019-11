Sieg soll auf Kirmes einstimmen

SG will sich mit Sieg auf Kirmes einstimmen

Calden – Am Kirmessamstag in Calden kommt der SV Kaufungen 07 in der Fußball-Gruppenliga zur SG Calden/Meimbressen. Anpfiff ist im November schon um 14.30 Uhr. Und da auf dem Kaiserplatz die Frauen spielen, findet die Begegnung in Meimbressen statt.