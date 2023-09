Sieglos gegen unbeständig

Von: Ralf Heere

Noch ohne Sieg: Die SG Elbetal mit David Aschenbrenner (links) hat bislang nur einen Punkt geholt. © Raphael Wieloch

Elbenberg – Zwei Mannschaften, die einen Erfolgsschub gebrauchen könnten, treffen in der Fußball-Kreisoberliga mit der SG Elbetal und der TSV Immenhausen am Sonntag (15 Uhr in Elbenberg) aufeinander. Hierzu Fragen und Antworten:

Wie schlägt sich der Aufsteiger bisher?

Vizemeister der A-Liga und Verlierer der Relegation, aber dennoch aufgestiegen – endlich. Nach vier Jahren A-Liga, in denen die Mannschaft aber auch schon einmal Tabellenführer war, als die Saison abgebrochen wurde, ist die SG Elbetal zwar wieder da, aber noch nicht richtig angekommen in der Kreisoberliga. Die letzten beiden Auswärtsspiele waren ernüchternd mit 1:4 und 1:5. Insgesamt schon zwölf Gegentreffer sind einfach zu viel. Aber es fehlten auch immer Stammspieler aus der Defensive und da wieder welche zurückkehren, sollte es langsam besser werden.

Ist denn Immenhausen jetzt beständiger?

Leider nein lautet die Antwort. Wie in den vergangenen Jahren ist der ehemalige Gruppenligist wieder schwer einzuschätzen. Unentschieden gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen und Wolfhagen II sind in Ordnung, ein 5:0-Erfolg in Oberelsungen überragend, aber ein 0:6 in Balhorn hingegen wieder katastrophal. So ist das zunächst einmal wieder nur Mittelmaß, aber dieses Auftaktprogramm scheint doch recht anspruchsvoll gewesen zu sein. Mit einem überzeugenden Sieg im Elbetal können sich die Grün/Weißen vielleicht wieder weiter nach oben orientieren.

Wieder schwer einzuschätzen: die TSV Immenhausen mit Stefan Bachmann (links). © Raphael Wieloch

Wie ist denn die personelle Lage hüben wie drüben?

Dass mit Jonas Fiedel der beste Torschütze schon seit dem Endspurt der letzten Saison wegen eines Kreuzbandrisses nicht mehr zur Verfügung steht, ist ein herber Verlust für die SG Elbetal. Mittlerweile hat Trainer Sascha Cellarius Artur Weber wieder reaktiviert. Von dem, was zur Verfügung steht, hängt auch viel bei der TSV Immenhausen ab. Komplett waren die Immenhäuser in dieser Saison noch nicht. Wenn sie das aber mal sind, könnten sie mit jedem mithalten, glaubt Trainer Pascal Krauss.

Und was sagen die Trainer sonst noch?

Klar, für Sascha Cellarius von der SG soll der erste Dreierpack her. „Aber dies ist nur mit mehr Mentalität und nicht so einer Einstellung wie zuletzt möglich“, appelliert der Trainer an seine Mannschaft nach einer guten Trainingswoche, die ihn für Sonntag zuversichtlich stimmt.

Selbst das Heft in die Hand nehmen, ist eine der Mindestanforderungen von Pascal Krauss an seine Immenhäuser. Bei einem Aufsteiger müsse sein Team dominant auftreten. Unzufrieden ist Krauss indes nicht, der „Team-Spirit“ und der Zusammenhalt in der Mannschaft seien gut. Nur diese Leistungsschwankungen hat er seiner Mannschaften auch in seiner vierten Saison noch nicht austreiben können. (Ralf Heere)