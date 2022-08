Sand Außenseiter in Lehnerz

SSV tritt am Sonntag bei der SG Barockstadt II an

+ © Joachim Hofmeister Sperre abgesessen: Simon Bernhardt wird wohl in der Startformation stehen. © Joachim Hofmeister

Sand – Der SSV Sand ist noch nicht in der Fußball-Verbandsliga angekommen. Nach drei Spieltagen steht auf dem Punktekonto der Bad Emstalern eine Null bei einem Torverhältnis von 4:10. Damit fristen die Sander ein Dasein im tiefen Tabellenkeller.

Ob die Bad Emstaler am Sonntag, 15 Uhr, in Lehnerz in die Erfolgsspur einbiegen können, dahinter muss ein ganz großes Fragezeichen gesetzt werden. Denn da sind sie bei der Reserve der SG Barockstadt Fulda/Lehnerz gefordert.

Die Vereinigten aus dem Fuldaer Land von Coach Niklas Herget sind zu Hause noch ungeschlagen.

SSV-Coach Tobias Oliev sieht seine Elf in der klaren Außenseiterrolle, erinnert sich aber auch gerne an das letzte Sander Gastspiel bei den Vereinigten in der letztjährigen Saison am 19. September, wo man durch die Treffer von Leon Koch, Pascal Itter (2) sowie Antonio Bravo Sanchez als 4:2-Sieger den Heimweg antrat. Die Torschützen haben den SSV verlassen.

Trotz der Außenseiterrolle sieht Oliev der Aufgabe mit viel Zuversicht entgegen. Mit ein Grund dafür ist die Vorstellung seiner Mannschaft am Mittwoch in Dörnberg. „Wenn auch nicht alles bei uns zu meiner Zufriedenhalt über die Bühne ging und wir das Derby mit 2:3 verloren haben, so sind wir den Dörnbergern nicht nur über weite Strecke auf Augenhöhe begegnet, sondern hätten mit unseren fein erarbeiteten Chancen zumindest einen Punkt verdient gehabt. Doch es sollte wieder einmal nicht sein.“

Oliev klagt auch über personelle Sorgen. „Verletzungsbedingt muss ich weiterhin auf wichtige Schlüsselspieler verzichten, wobei sich unser Lazarett durch Offensivspieler Pierre Kühne, der in Dörnberg von den Beinen geholt und ausgewechselt werden musste, noch vergrößerte. Einen Lichtblick sehe ich aber darin, dass Mittelfeldregisseur Simon Bernhardt seine Sperre abgebrummt hat und in Lehnerz mit von der Partie ist.“

Bereits drei Tage später muss das Tabellenschlusslicht erneut in den Punktekampf. Der SSV empfängt die TSG Sandershausen. Anpfiff am Mittwoch ist um 19 Uhr. (Reinhard Michl)