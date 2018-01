Das sind die Teilnehmer

+ Störversuch: Balhorns Kevin Möller wird vom Vellmarer Marcel Kahl attackiert. Dennis Heerdt (links) verfolgt das Geschehen. Foto: Hofmeister

Sand. Es ist angerichtet. Nach packenden Duellen stehen seit Samstagabend die acht Zwischenrunden-Teilnehmer des 22. Bad Emstals-Cup fest. In der Gruppe A qualifizierten sich Weidelsburg und Kirchberg/Lohne für den zweiten Teil in der Sander Großsporthalle. Aus der Gruppe B schafften Eintracht Baunatal und BC Sport Kassel das Weiterkommen. Sieger der Gruppe C wurde Gastgeber SSV Sand vor dem VfL Kassel. Tabellenerster der Gruppe D wurde die U 23 des OSC Vellmar, Platz zwei sicherte sich der zweite Turnierveranstalter, der SV Balhorn.