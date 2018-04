Späte Tore: FSV II holt 0:2 auf

Wolfhagen. Am Karsamstag fiel die Partie von Immenhausen II gegen Hombressen/Udenhausen II in der Fußball-Kreisliga A wegen Unbespielbarkeit des Platzes aus. So kam es nur zu einer Begegnung und die endete zwischen dem FSV Wolfhagen II und dem Tabellenfünften SG Diemeltal 08 2:2 (0:2)-Unentschieden.

Bis fünf Minuten vor dem Ende schien der Dreierpack für die Vereinigten aus dem Diemeltal geschnürt zu sein. Denn die Gburrek-Elf führte mit 2:0 an der Liemecke. Jan Rothschild hatte per Foulelfmeter, der aus Sicht der Gastgeber allerdings sehr fragwürdig war, das 0:1 erzielt. Das zweite Tor der Vereinigten war dann nicht so schön für Wolfhagens Keeper Schrottenbaum. Denn der Freistoß von Jan Heger kam fast von der Mittellinie, sprang dann jedoch „so ekelhaft“ auf, wie FSV-Pressewart Tony Pospischil berichtete, dass er Schrottenbaum durch die Beine ins Tor kullerte. Die zweite Halbzeit ging aber klar an die Gruppenligareserve. „Endlich wurden wir auch mal belohnt“, kommentierte Pospischil die späten Treffer von Marcel Engel (85.) und Thomas Schin (89.), zweimal Vorlage von Rost. (zyh)